Yangın termik santrale ulaştı mı, Milas termik santral yanarsa ne olur? Termik santral nedir, ne işe yarar? Kemerköy termik santralinde son durum!

Yangın termik santrale ulaştı mı? Türkiye'de yedi gün önce başlayan orman yangınları devam ediliyor. Marmaris, Bodrum, Milas, Çökertme, Türkevleri, Gökbel, Muğla-Seydikemer, Köyceğiz, Akpınar, Denizli-Tavas bölgelerinde devam ediyor. Milas'ta yangın ise Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye başladı. Peki, termik santral nedir, termik santral ne işe yarar nasıl çalışır? Milas termik santral yanarsa ne olur? Kemerköy termik santralinde son durum...

Yangın termik santrale ulaştı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Muğla'nın Milas'ta çıkan orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne kadar ulaştı. Yangınla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Milas'ta Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgarla sitelere ulaştı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun mücadele veriyor. Site sakinleri, alevlerin evlerine kadar ulaşması nedeniyle, evlerinin önünü ıslatıp eşyalarını alarak ayrıldı. Bölgede bulunan bazı işletmeler de ekiplerin ve bölgedeki vatandaşların destekleriyle yanmaktan son anda kurtarıldı. Milas termik santral yanarsa, patlarsa ne olur? Termik santral nedir, ne işe yarar? Kemerköy termik santralinde son durum…

Yangın termik santrale ulaştı mı?

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Termik santralde daha önce yangın tehlikesine karşı üst düzey tedbirler alınmıştı.

Santralin etrafına yangını durdurmak ve santrale ulaşmasını önlemek için hendekler kazıldı. Santralde patlama riski olan tankların boşaltıldığı, santral yetkililerinin patlama riskinin de bulunmadığını söylediği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün, Bodrum ilçesinde görevlendirdiği TOMA sayısının da 10'a yükseltildiği bildirildi.

Milas termik santral yanarsa ne olur?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını sadece santralin iptal olarak elektrik kesintileri yaşanacağını belirtiyor.

Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı ifade ediliyor.

Termik santral nedir?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır. Peki, termik santral nedir? İşte termik santral kullanım alanları...

Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how'a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.

Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Çalışma Alanları:

•Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

•Isı depolama sistemleri

•Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi

•Kazan tasarımı

•Termik santral modernizasyon ve yenilenme

•Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması

•Performans görüntüleme sistemleri

•Simülasyon ve modelleme