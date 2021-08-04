Orman yangınlarıyla mücadele devam ediliyor. Yangınlarda 8. gün sürerken yanan iller ve yangının kontrol altına alındığı iller sorgulanıyor. 32 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. 5 ilimizdeki 14 farklı noktada ise yangınlara müdahale sürüyor. Peki, yangın devam eden yerler, iller neresi? Hangi illerdeki yangınlar kontrol alına alındı, hangi illerde aktif yangın var? İşte il il yangın hakkındaki haberleri…

Orman yangınları 8. gününde de devam ediliyor. 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor. Farklı noktada başlayan ve henüz kontrol alına alınmayan illerde yangınlar devam ediliyor. İletişim Başkanlığı ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 32 ilde 174 yangın kontrol altına alınırken, 5 ildeki 14 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor. Yangın devam eden yerler neresi? Yangın çıkan iller kontrol altına alındı mı, şu an aktif kaç yangın var? İşte il il orman yangınlarında son durum…

YANGIN DEVAM EDEN YERLER (İLLER)

Antalya: 2 nokta

Muğla: 7 nokta

Isparta: 2 nokta

Denizli: 2 nokta

Aydın: 1 nokta

YANGIN ÇIKAN İLLER KONTROL ALTINA ALINDI MI, İL İL ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

MANAVGAT

Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

GÜNDOĞMUŞ

Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmaları sürerken yangının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.

MARMARİS

Marmaris'te 29 Temmuz günü Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları devam ediyor. Orman yangınlarının 8. gününde yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KÖYCEĞİZ

Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar Köyceğiz balını yapan arıların bulunduğu 2 bin hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

MİLAS

Muğla'nın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı.

KAVAKLIDERE

İki gün önce yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Azerbaycan'dan gelen ekipler de canla başla Kavaklıdere'deki söndürme çalışmalarına destek veriyor.

YILANLI

Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

SÜTÇÜLER

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde çıkan yangının ardından hemen harekete geçen Isparta Belediyesi bölgeye takviye olarak 100'ün üzerinde personel gönderirken, Ispartalıların da desteği ile su ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 tır da yardım gönderildi.

TAVAS

Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kısmen kontrol altına alınırken Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada gün ışıması ile birlikte tekrar helikopter desteğiyle soğutma çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

SAVAŞTEPE

Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

AKHİSAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi'nde çıkan yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerini seferber etti.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ'NE KADAR YAKLAŞAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçenin Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgarla birlikte sitelere kadar ulaştı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun mücadele veriyor.Site sakinleri, alevlerin evlerine kadar ulaşması nedeniyle, evlerinin önünü ıslatıp eşyalarını alarak ayrıldı. Bölgede bulunan bazı işletmeler de ekiplerin ve bölgedeki vatandaşların destekleriyle yanmaktan son anda kurtarıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bodrum'da 4 bölgede yangın

Bodrum'da Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk ve Kissebükü mevkisindeki orman yangını sürüyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oldu.

Söndürme çalışmalarına havadan uçak ve helikopterler, karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye, orman işçileri, bazı dernekler, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Rüzgar yangında alevlerin hızla yayılmasına sebep oldu. Alevlere arazöz ve itfaiye ile birlikte Emniyet'e ait TOMA'larla da müdahale edildi.

Mehmetçik canla başla yangınla savaşıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Milas Hava Meydan Komutanlığında görevli askerlerin, Milas'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makineleri ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Muğla'da 4 yerleşim yeri tahliye edildi

Muğla'nın ilçelerinde dört yerleşim yeri tahliye edildi. Seydikemer ilçesi Çökek Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürüyor. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Çökek ile Dereköy mahallelerini tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye nakledildi.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ise Çayhisar Mahallesi ile Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkisindeki yerleşim yerlerine yaklaştı.

İspanya'dan gelen 2 uçak yangınlara müdahale ediyor

İspanya'dan gelen iki yangın söndürme uçağı, Muğla'daki orman yangınlarına müdahale etti.

Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katıldı.

27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahale etti.

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 su tankeriyle müdahale edilen yangına köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle destek verdi.

Üç saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Savaştepe'deki orman yangını kontrol altına alındı

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ihbar üzerine, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi ile müdahale edildi. yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Tavas'ta orman yangını

Denizli'nin Tavas ilçesinde Pınarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan da müdahale edildi.

Manavgat'ta yangın 7. gününde

Gündoğmuş İlçesi'nde devam eden yangına müdahale devam ediyor. Bir mahalle tahliye edildi. Yangına ara mahallelerde ararözlerle müdahale ediliyor. Helikopterler de havadan müdahale etti.

Denizli'de orman yangını

Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın iş makineleri ve personelini görevlendirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.