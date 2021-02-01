Yan sanayi hedefi 10.5 milyar dolara çıkardı!

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 2021’de otomotiv üretim ve ihracatının toparlanacağını öngörüyor. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “2020 yılında pandeminin neden olduğu etkilerle küresel otomotiv endüstrisi yüzde 17 daralarak önceki yıllarla karşılaştırıldığında 15 milyon daha az araç üretti. 2021 yılında sektör temsilcileri yüzde 13’lük bir artışla küresel üretimin 87 milyon adetlere ulaşacağını tahmin ediyor. Avrupa özelinde otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22 daralarak 4,8 milyon adet azaldı. Doğal olarak bunun yansımasını bizler de hissettik. Avrupa’da da 2021 yılı sonunda yüzde 15 büyümeyle 19,4 milyon adet araç üretiminin yapılması öngörülüyor. Yani 2021 bugünden bakıldığında 2020 yılının yaralarını sarma yılı olacak gibi duruyor. Ancak, zaman neler gösterir bunu hep birlikte deneyimleyeceğiz” dedi.

Üretim 1,5 milyon adet olacak



TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı. Pandeminin neden olduğu ihracat pazarlarındaki daralmanın etkileri tedarik sanayinde de hissedildi. 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11,4 daralarak 9,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar TL’yi buldu. Kemal Yazıcı, “2021 yılının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toparlanma yılı olmasını bekliyoruz. Bu sene ülkemizde araç üretiminin yüzde 13 artışla 1,5 milyon adet olacağını öngörürken, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatının ise 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.



Elektrikli için parça üretilmeli



2020 yılı başında içten yanmalı motorlu araçların oranını yüzde 85 olarak öngördüklerini belirten Yazıcı, “Yani elektrikli ve hibrid araç oranı en fazla yüzde 15 olur diyorduk. Avrupa’da 2020 ilk 9 ayında elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 20’ye kadar çıktı. Yani öngörümüzden daha hızlı bir değişim var. Elektrikli araçların artışına paralel, tedarik sanayi olarak yeni parçaları üretebilir hale hızla gelmeliyiz.2030 yılına gelindiğinde konvansiyonel araçların parçaları yüzde 50 oranında düşecek. Yani, bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak” dedi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ise otomotiv sanayinin yurt dışındaki algısını yükseltmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) iş birliği ile çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Kanca, “Amacımız Türkiye otomotiv sektörünü tanıtmak. Otomotiv sektörümüz hakkındaki pozitif algıyı daha yukarılara çıkarmak. Bununla birlikte, Türkiye markasının algısını büyütmek ve ihracatımızı artırmak istiyoruz. Avrupa’da dolaşan son yıllarda imal edilen araçların yüzde 25’i Türkiye’den gidiyor. Mesela bunu hiçbir Avrupalı bilmiyor. Hangi marka araç kullanırsa kullansın en pahalı bir markadan orta sınıf bir markaya kadar 4 araçtan 1 tanesinin bütün jantları Türkiye’den gidiyor” dedi.