Yamaha MT-07 yenilendi

Japon markanın MT sınıfında yenilikler devreye girdi. 2021 model MT-07'nin motor ve görünümünde değişiklikler yapıldı.

Avrupa’da yeni Hyper Naked segmentinin gerçek başlangıcı 2014 yılı olmuştu. Bu sınıfta yer alan Yamaha’nın MT ailesi üyeleri yenileniyor. Yeni nesil MT ailesinin karakteristik görünümünü Y şeklindeki yeni LED farlar oluşturuyor. 14 litrelik yakıt deposu kapaklarının yanlarında bulunan yeni kanatlar, hava akışını görsel olarak motora aktaran keskin tasarımlı hava kanallarına sahip. Yenilenen 690 cc 2 silindirli CP2 motorda optimize edilmiş yakıt enjektörü ayarların yanı sıra yeni 2'li 1 egzoz ve yeni ECU bulunuyor. Çift ön disk boyutu, önceki modelde 282 mm iken yeni motosiklette 298 mm'ye artırıldı.