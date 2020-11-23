Avrupa’da yeni Hyper Naked segmentinin gerçek başlangıcı 2014 yılı olmuştu. Bu sınıfta yer alan Yamaha’nın MT ailesi üyeleri yenileniyor. Yeni nesil MT ailesinin karakteristik görünümünü Y şeklindeki yeni LED farlar oluşturuyor. 14 litrelik yakıt deposu kapaklarının yanlarında bulunan yeni kanatlar, hava akışını görsel olarak motora aktaran keskin tasarımlı hava kanallarına sahip. Yenilenen 690 cc 2 silindirli CP2 motorda optimize edilmiş yakıt enjektörü ayarların yanı sıra yeni 2'li 1 egzoz ve yeni ECU bulunuyor. Çift ön disk boyutu, önceki modelde 282 mm iken yeni motosiklette 298 mm'ye artırıldı.
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Yamaha MT-07 yenilendi
23 Kasım 2020 Pazartesi - 16:48 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 16:48
Japon markanın MT sınıfında yenilikler devreye girdi. 2021 model MT-07'nin motor ve görünümünde değişiklikler yapıldı.
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