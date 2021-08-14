Xiaomi'den ücret iadesi jesti!

Xiaomi, dün gerçekleştirdiği etkinlikte uzun süredir beklenen Mi Mix 4 cihazını tanıttı. Genel olarak etkinlikte bu cihaz ilgi görürken aynı zamanda akllı robot olan CyberDog ve Mi Pad 5 ilgi gören diğer cihazlardı. Firma yeni cihazlarını tanıtmasının yanında bazı yeni projeler ve yeni kampanyası hakkında da bilgi verdi.

Bilindiği üzere firma geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporlara göre ilk kez ilk kez en çok akıllı telefon satan firma ünvanını almıştı. 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibarenki çıkışı ve satış başarısı ona bu unvanı kazandırdı. Şirket şimdi de eski kullanıcılarını yani ilk telefonlarını satın alanlara bir jest yapacak.

Firmanın ilk akıllı telefonu 2011 yılında- 10 yıl önce piyasaya sürdüğü Mi 1 akıllı telefonuydu. 2011 yılında Mi 1’i ön sipariş ile satın alan tüm kullanıcılara, para iadesi yapılacağını açıkladı. Ürünün piyasaya sürüldüğü tüm bölgelerdeki tüketiciler, Xiaomi’nin geri ödeme kampanyasından faydalanabilecekler.

Xiaomi ‘nin bu tarafından yapılan açıklamalarda, bu kampanyanın herhangi bir sorun nedeniyle yapılmadığını söyledi. Bir nevi jest yapıldığını açıkladı.

Xiaomi Mi 1 için yapılan ödemenin geri alınabilmesi için, Mi ID adresinin kayıtlı olarak bulunması gerekecek. Tüketici, iade almak için yalnızca ID’ye ihtiyaç duyacak. Analistler, telefonun toplamda kaç adet ön sipariş aldığını net olarak bilemiyorlar. Ancak kabaca yapılan hesaplara göre bu geri ödeme programı, Xiaomi ‘ye 57 milyon dolara mal olaca