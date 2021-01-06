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Wikileaks'in kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi

DHA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 14:41 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 15:57

İngiltere’de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.


İngiltere’de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti. Geçtiğimiz gün başkent Londra'da görülen davada, İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini de reddetmişti. İngiliz yargısı, Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini de geri çevirdi.
 
175 YILA KADAR HAPİS
 
ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu. İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyordu.

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