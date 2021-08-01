VW’den yeni SUV modeli geliyor!

Volkswagen, ilk kez bir SUV coupé modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Avrupa pazarları için üretilecek olan Yeni Taigo 2022’de yollara çıkacak.

İspanya’daki Pamplona tesislerinde üretilen Volkswagen’in ilk SUV coupe modeli Taigo, öncelikli olarak 28 Avrupa Birliği ülkesi, Güney Afrika ve Türkiye’de satışa sunulacak. Polo ve T-Cross’tan sonra, MQB platformunda üretilen üçüncü model olan Yeni Taigo; tasarım, bireysellik ve duyguya odaklanıyor. 4,26 metrenin hemen altında uzunluğa sahip otomobil, Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satın alınabilecek. LED farları, tamamen dijital kokpiti ve standart olarak sunulan yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle (MIB3) sınıfının yüksek teknoloji standartlarını belirliyor.

Teknoloji ön planda



Taigo’nun iç kısmında günlük kullanımda konfor sağlayan kablosuz Mobil Bağlantı Arayüzü "App-Connect", dijital gösterge paneli, kablosuz şarj özelliği gibi dijital ve akıllı özellikler bulunuyor.



Taigo’da şerit takip sistemi “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren ön bölge asistanı “Front Assist” gibi yardımcı sistemler sunuluyor. Ayrıca, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan “Yarı Otonom Sürüş Asistanı” (Travel Assist) de isteğe bağlı olarak alınabiliyor.



Verimli TSI motor seçenekleri



Taigo, 1.0 lt 95 PS ve 100 PS güç üreten 2 adet 3 slindirli, 1.5 lt 150 PS güç üreten bir adet 4 silindirli yüksek verimli benzinli motor seçeneklerine sahip. Önden çekişli modelin maksimum hızı sırasıyla; 183 km/s, 191 km/s ve 212 km/s. 5 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak Taigo, tasarruflu ve düşük emisyonlu TSI benzinli motorlarıyla, çevre dostu araçlara geçiş sürecinin önemli temsilcilerinden biri oluyor. Araç 2022’de Türkiye’de yollara çıkacak.