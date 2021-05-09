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Vural Komiser geçmişiyle yüzleşiyor!

09 Mayıs 2021 Pazar - 13:52 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 13:52

Girift 7 Mayıs Cuma yayınlanan dördüncü bölümde Vural Komiser geçmişteki büyük pişmanlığını hatırlıyor.


Nur'un tutuklanmasının ardından Vural Komiser düşüncelere dalar. Geçmişinde yaşadığı büyük bir pişmanlığı hatırlar. Bu sefer aynısını yaşamak istemez.
 

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