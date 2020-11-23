Volvo kamyonlar 2021’de şarja geçiyor

Volvo Trucks, 2021 yılında ilk olarak Avrupa’da lansmanını yapacağı Volvo FH, Volvo FM ve Volvo FMX kamyonlarının elektrikli versiyonlarının test çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonların brüt kombine ağırlığı 44 tona, menzili ise pil konfigürasyonuna bağlı olarak 300 km'ye yaklaşacak. Satışları Avrupa’da önümüzdeki yıl başlayacak olan elektrikli kamyonların, 2022'de seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. Bu da Volvo Trucks’ın 2021'den itibaren Avrupa’da inşaat, maden, hafriyat, uzun yol taşımacılığı gibi farklı alanlara yönelik ürün yelpazesini, elektrikli kamyonları da dahil ederek genişleteceği anlamına geliyor.

2040’da fosil yakıtlı bitiyor



Avrupa'daki şehir içi dağıtım ve belediye hizmet araçlarına yönelik elektrikli kamyonları Volvo FL Electric ve Volvo FE Electric modellerini 2019 yılında üretmeye başlayan Volvo Trucks, bölgesel taşımacılık için geliştirilen Volvo VNR Electric'in satışlarına ise 3 Aralık 2020'de Kuzey Amerika'da başlayacak. Marka önümüzdeki on yıl içerisinde zorlu koşullara ve uzun yol taşımacılığına yönelik, daha uzun menzile sahip elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli kamyonları da sunacak. Volvo Trucks, 2040 yılına kadar ürün yelpazesinin fosil yakıt kullanmayan kamyonlar olmasını hedefliyor.