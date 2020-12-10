Volvo 20 yıldır otomobillerini çarptırıyor!

Volvo Cars Güvenlik Merkezi çarpışma laboratuvarı bu yıl 20. yılını kutluyor. 2000 yılında İsveç kralı tarafından açıldığında, dünyanın en gelişmiş çarpışma laboratuvarlarından biri olan tesis gelişimini sürdürüyor.Volvo Cars Güvenlik Mühendislerinden Thomas Broberg, "Güvenliğe kendini adamak demek, sadece bir testi geçmek veya güvenlik konusunda iyi bir derece almak demek değildir. Biz güvenliğe şöyle bakıyoruz: önce kazaların ve yaralanmaların nasıl ve neden meydana geldiğini araştırıyor ve ardından bunları önlemeye yardımcı olacak teknolojileri geliştiriyoruz. Bu öncü çalışmalarımızın, dünya çapında karayolu trafik kazalarını azaltma hedefimizi takip etmeleri için diğerlerine ilham vereceğini ümit ediyoruz.” dedi.

120 km ile çarpan var

Volvo Cars Güvenlik Merkezi çarpışma laboratuvarı, Volvo Cars güvenlik mühendislerinin sayısız trafik durumunu ve kazayı yeniden simüle etmesini sağlayan ve yasal gerekliliklerin ötesine geçen testler gerçekleştirmelerine olanak tanıyan çok işlevli bir tesis olarak faaliyet gösteriyor. Laboratuvarda sırasıyla 108 metre ve 154 metre uzunluğunda iki test parkuru yer alıyor. Kısa olan parkur yer değiştirebiliyor ve 0 ile 90 derece arasında bir açıyla konumlandırılabiliyor. Bu durum farklı açı ve hızlarda çarpışma testleri yapılmasına veya hareket eden iki otomobil arasındaki çarpışmanın simüle edilmesine izin veriyor. Otomobiller, testlerde 120 km / s hıza kadar çıkabiliyor.

Çarpışmalar filme alınıyor



Dışarıda, devrilme kazaları ve yoldan çıkma senaryoları gibi testler yapmak için bir alan bulunuyor. Burada otomobiller yüksek hızlarda bir çukura fırlatılıyor. Burada ayrıca, Volvo Cars’ın bu yılın başlarında yeni Volvo'ları 30 metreden [DJ(1] aşağı bıraktığı örnekte olduğu gibi, büyük kaza senaryolarında yaşanan ağır hasarlar simüle ediliyor ve hayat kurtarma ekiplerine becerilerini geliştirmeleri için çalışma fırsatları sunuluyor.

Bunlara ek olarak, çarpışma testlerinde, hayvanların dahil olduğu kazaları simüle etmek için kullanılan- geyik benzeri bir yapı da dahil olmak üzere- yaklaşık iki düzine sabit ve hareketli bariyer yer alıyor. Volvo Cars mühendislerinin çarpışmalar esnasında tüm olaylar zincirini ayrıntılı olarak kaydetmesi için, otomobiller, çarpışma testi mankenleri ve bariyerlerde sensörler bulunuyor. Düzinelerce ultra yüksek çözünürlüklü kamera, çarpışma testini akla gelebilecek hemen her açıdan filme alıyor.