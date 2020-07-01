Volkswagen Tiguan'a makyaj!

Avrupa pazarının en çok tercih edilen SUV’u ve Volkswagen’in tüm dünyada genelinde en başarılı modeli olan Tiguan yenilendi.

2016 yılında pazara sunulan ikinci nesliyle Volkswagen ’in SUV model stratejisinin temelini atan ve birçok modele de ilham kaynağı olan Tiguan dünya genelinde dört Volkswagen fabrikasında üretiliyor. Bugüne kadar 6 milyon adetten fazla üretilen ve 2019 yılında yaklaşık 911 bin adetlik üretimle tüm Volkswagen Grubu’nun en başarılı modeli olan Tiguan, bu başarısını yenilenen tasarımıyla devam ettirmeyi hedefliyor. Yeni Tiguan daha dijital ve daha modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Tamamen yenilenen ön tasarım

Yeni Tiguan’ın dış tasarımında ilk olarak tamamen yenilenen ön profil dikkat çekiyor. Radyatör ızgarasında yer alan yeni Volkswagen logosu ile ön görünüm güçlendirilirken, radyatör ızgarası ve LED ön farların birbirini tamamlayan tasarımı sayesinde Yeni Tiguan’ın olduğundan daha geniş görünmesi sağlanıyor. Ön ve arka tamponları tamamen yenilenerek daha göz alıcı bir tasarım çizgisi elde edilmiş. Bagaj kapağı üzerindeki “Tiguan” yazısı ise yeni Volkswagen logosunun altında yerini almış. Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MOTION teknoloisine dahip versiyonlarda “4MOTION” yazısı da yeniden tasarlanmış.

Yeni “IQ. Light” teknolojisine sahip farlar

Gelişmiş aydınlatma teknolojsine sahip IQ.LIGHT - LED matrix farlar Yeni Tiguan’da ilk kez kullanılıyor. Touareg, Passat ve Golf’ün izlerini takip eden Yeni Tiguan, dünyada türünün en iyilerinden biri olarak kabul edilen bu LED aydınlatma sistemine sahip dördüncü Volkswagen. Her far modülünde yer alan 24 LED, en optimum aydınlatmayı sağlamak amacıyla yol ve sürüş koşullarına göre birbiriyle entegre bir şekilde çalışıyor. IQ LED Matrix ön farların standart olduğu versiyonlarda dinamik ön sinyaller de yer alıyor. LED teknolojisine sahip stop grubu da tamamen yeni bir dizayna kavuşuyor. Elegance ve R-line donanım seviyesinde standart sunulan yeni tasarıma sahip LED “High” stop lambaları dinamik sinyal özelliğini de içeriyor.

Yeni sürüş asistan sistemleri

Volkswagen'in son teknoloji sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, ile sunulan yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist” Yeni Tiguan’da sürüş deneyiminin bir adım öteye taşıyor. Tiguan’da ilk defa kullanılan bu sistem 210 km/s hıza kadar direksiyon, frenleme ve hızlanma işlemlerini devralabiliyor. Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit takip asistanı “Lane Assist” fonksiyonlarını kullanan sistem, direksiyon üzerinden tek bir tuş ile aktif hale getirilebiliyor. Sistem aktive edildiğinde dokunmatik sensörler içeren yüzeylere sahip direksiyona sürücünün ellerinin temas etmesi yeterli oluyor.

Motor seçenekleri

Yeni Tiguan, 1.5 lt hacminde 2 farklı TSI güç ünitesi ile tercih edilebiliyor. 150 PS motor gücüne sahip versiyon 7 ileri DSG şanzıman ile sunulurken, 130 PS gücündeki versiyon ise manuel vitesle ile sunuluyor.Dizel motor olarak da 2.0 lt hacme sahip 150 PS gücündeki TDI seçeneği yer alıyor. Tüm motorlarda yüksek verimlilik düzeyleri, düşük emisyonlar ve güçlü tork ön plana çıkıyor. Yeni Tiguan’ın, Life, Elegance ve R-Line yeni donanım versiyonları ile Türkiye’de yılın son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.