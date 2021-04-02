Veri güvenliğini 'Türkiye'nin Switch'i sağlayacak

Ürünün kullanımının yaygınlaştırılması için Pnetworks, Teknopark İstanbul ve Pendik Belediyesi arasında "Türkiye’nin Switch'ini Destekleme ve İşbirliği Protokolü" imzalandı. Teknopark İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Pnetworks Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, törende yaptığı konuşmada, yerli ve milli, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen switch'in, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon merkezi Teknopark İstanbul'da gerçekleştirilmesi ve piyasaya sunulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz törenle hem Pendik Belediyesi hem de Teknopark İstanbul olarak en büyük desteği tanıtımla beraber vermiş olduk. Bugünden itibaren Pnetworks markasıyla hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya switch noktasındaki tecrübe ve kalitemizi hep birlikte göstereceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin haberleşme altyapısının en kıymetli ürünleri arasında"

Pnetworks Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen de, "Atalarımızın biraz da sitemkar 'Mum dibine ışık vermez' diye bir sözü var. Bugün bu söz bizim için cari vasfını, anlamını kaybetti. Zira Teknopark İstanbul, İstanbul ve Pendik bizim yolumuzu aydınlatan ışığımızdır. İçinden çıktığımız, fikri, ürün haline getirdiğimiz bu binalar, bu semt bizi desteklemektedir. Bugünkü etkinlik de bu desteğin en somut, yaşayan örneğidir." dedi.

"Bu switch, şu binalarda, Teknopark İstanbul’da, Pendik’te, kendi insanımızın fikrini ilmek ilmek tasarımlara, kodlara dökmesiyle oluştu." diyen Özbilen, ürünlerinin bu aşamadan sonra dünyaya açılmayı beklediğini kaydetti. Özbilen, ufuklarına sadece Türkiye'yi değil dünyayı da koyduklarını belirterek, bugünü önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini vurguladı. "Bu ürüne 'Türkiye'nin Switch'i dedik çünkü Türk mühendisliğinin birikimi neticesinde önce bir dertlenmeden fikre, fikirdense ürüne geldi" ifadelerini kullanan Özbilen, bugünün kendileri için bir başlangıç noktası olduğunu, yürüyecekleri çok yolun ve karşılaşacakları zorlukların olduğunu bildiklerini söyledi.

Özbilen, şöyle devam etti:

"Çok uzun yıllardır, benim de meslek hayatıma başladığım ilk günden beri en kıymetli varlığımız olan verilerimizi nerelere taşıyoruz, nerelerde saklıyoruz dediğimizde, bütün altyapı ve cihazların, yabancıların ve hatta birkaç ülkenin birkaç firmasının elinde olduğunu gördük. Bugün şükürler olsun masada ürünlerimiz var. Tabii bu bir son değil, bir başlangıçtır. Biz bunun, kıymetli bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz. Bir ürünü ürün yapan, ona değer katan, kullanılmasıdır. Kullanıldıkça güzelleşir, kendini yeniler, çok daha ötesine gidebilir. Dolayısıyla, eğer kabul buyrulursa biz buna 'Türkiye’nin Switch'i, ağ anahtarı diyoruz. Türkiye'nin haberleşme altyapısının en kıymetli ürünleri arasında görüyoruz."

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise İstanbul Teknopark'ta güzide bir firmanın yerli ve milli olarak Türkiye'de ilk defa üretilen switch'i üretmiş olmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Ürünü duyunca hemen yetkili arkadaşlarla bir araya gelip ürünün kullanılmasıyla ilgili çalışmaları başlattık, denedik ve başarılı olduğunu gördük. Katma değeri yüksek ürünlerin ülke ekonomisine ciddi katkısı var. Bu katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine katkı sunan Pnetworks firmasına teşekkür ediyoruz. Bu ürünü daha da geliştirerek dünyada söz sahibi olacak bir firma haline geleceklerdir. Bu noktada Pendik Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Bundan sonraki süreçte de yerli switch'leri kullanarak desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Haberleşmenin gerektiği her alanda kullanılıyor

Bilgisayar, yazıcı, kamera ve benzeri ağ cihazlarının ve diğer ağların birbirine bağlanmasını sağlayan switch'ler, cihazlar ve ağlar arasında hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde iletişim gerçekleştirilmesini, ağların yönetilebilmesini sağlayarak izlenebilirliğini artırıyor. Stratejik ağ ekipmanları olarak tanımlanan switch'ler, telekomünikasyon altyapıları, veri merkezleri, iş yeri ve konutlar gibi haberleşmenin gerektiği her alanda kullanılabiliyor.

Siber uzayın her bir bileşeninde üstün niteliklerin elde edilmesi, siber uzaya yönelik hemen her alandaki başarının temel gerekliliği olarak öne çıkıyor. Bu bileşenlerin yerel kabiliyetler nezdinde geliştirilmesi de elde edilecek başarının sürdürülebilir bir nitelik taşımasını mümkün kılıyor. Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji vizyonu doğrultusunda geliştirilen switch'lerin de siber uzayda rekabet edebilir duruma gelmesi ve siber güvenlik alanında Türkiye'ye yönelik riskleri bertaraf etme açısından önem taşıyor.

Bu stratejik ağ ekipmanları, telekomünikasyon altyapıları, veri merkezleri, iş yeri ve konutlar gibi haberleşmenin gerektiği her alanda kullanılıyor. Pnetworks'ün switch'leri, endüstriyel fansız tasarım, -40/+70 derece sıcaklık aralığında çalışabilme, 100 Uplink seçenekleri, her porttan PoE+ desteği, Layer 2 anahtarlama protokolleri, IEEE 1588v2 PTP ve Sync-E desteği, Layer 3 statik yönlendirme ve güç yedekliliği opsiyonları gibi teknik özellikler sunuyor.

Elektronik haberleşmenin yaygınlaştığı, en hassas bilgilere kadar analog bilgilerin dijital hale geldiği 21. yüzyılda, veri akışının güvenliği hayati bir nitelik arz ediyor. Pnetworks'ün yerli ve milli switch'leri, kullanıcı verilerinin yalnızca kullanıcılara özel kalmasını sağlıyor. Verinin en kıymetli varlıklardan biri olduğu ve bu kıymete yönelik tehditlerin günbegün arttığı mevcut küresel ortamda bu nitelik, ulusal güvenliğin korunmasını destekleyen bir unsur olarak da öne çıkıyor.

Pnetworks’ün faaliyetleri, Türkiye'nin switch'ler özelindeki kabiliyetlerinin gelişimini destekliyor. Bu gelişme elektronik haberleşmenin vazgeçilmez hale geldiği ve üretilen verinin kritik öneme sahip olduğu bu dönemde Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve güvenle saklanması için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.