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Vergide çok önemli değişiklik! Resmen duyuruldu, taksit ve sınırı...
Vergi ile ilgili yüz binlerce kişiyi ilgilendiren yenilik resmen duyuruldu ve değişti. 49 bin lira oldu. Ödemeler bu yıl iki eşit taksit şeklinde olacak. Mart sonuna kadar yapılması gerekiyor. Tek tek açıklandı. Bu işi yapanlar özellikle dikkat etmeli; aynı zamanda ev, arsa ve bina satanlar da gelir beyannamesi verecek. İş değiştirenlerde ikinci işverenden elde edeceği gelir için beyanname verme sınırı değişti ve 49 bin lira oldu. İşte gelir vergisi beyannamesi hakkında tüm önemli detaylar...
Yüz binleri çok yakından ilgilendiriyor. Sınır değişti. Bu yıl 2020 yılında elde edilen gelirlerin vergisi iki taksitte ve eşit şekilde ödenecek. Sınır 49 bin lira... Gerçek kişiler, ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarının yanı sıra, aldıkları ücretler, sağladıkları menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratları için gelir vergisi ödemekle yükümlü.