Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi reform paketini İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklıyor. Erdoğan, "Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor. Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Salgında esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reformda dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz." Müjdesini vermesinin ardından Vergi muafiyeti nedir? Basit usulde vergilendirme nedir, basit usulde vergilendirmeden yararlananlar kimler? Sorularında artış oldu. Vergi muafiyeti hakkında merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi reform paketini İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklıyor. Erdoğan burada yaptığı açıklamada 850 bin esnafa müjde verdi, “850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.” dedi. Vergi muafiyeti nedir? Basit usulde vergilendirme nedir, basit usulde vergilendirmeden yararlananlar kimler?

VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Vergi muafiyeti bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulmasıdır. Bu muafiyet kısmen veya tamamen olabilir.

Vergi vermekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişiler, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ibarelere göre vergiden muaf olabilir.

BASİT USULDE VERGİLENDİRME NEDİR?

Basit usulde ticari kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satın alınan malların alış bedeli arasındaki olumlu fark olarak hesaplanır.

Basit ve gerçek usul mükellef durumları daha çok bireylerin vergi sistemleri diğer bireylerden farklıdır. Gerçek usule tabi olan bireyler daha çok stopaj, KDV ve gelir vergisi ödemektedirler. Basit usule tabi olan bireyler ise daha çok ticaret vergisi ödemektedirler.



BASİT USULE TABİ OLMANIN GETİRİLERİ NELERDİR?



Öncelikle yasal olarak muhasebe tutma defterine herhangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Devamında üç aylık dönemlerde geçici vergilendirme olmamaktadır. Özellikle ticari kazançları üzerinden yıllık on bir liranın üzerinde indirim almaktadırlar. Engellilik gibi birçok indirim imkânından yararlanma imkânları bulunmaktadır.

