Ne zaman emekli olurum sorusu milyonlarca çalışanın merak ettiği konuların başında geliyor. Emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Sistemi'nin belirlediği şartları taşımak gerekiyor. Emekli olabilmek için aranan yaş, prim günü ve sigortalı olma süresi gibi şartların tamamlanması önemli. Ancak bazı özel durumlarda devlet erken emeklilik şansı da tanıyor. Bunlardan biri de vergi indiriminden yararlanarak emekli olmak. Peki, Vergi indiriminden yararlanarak nasıl emekli olunur? İşte vergi indirimi ve emeklilik ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Kadın ya da erkek tüm çalışanlar emekli olmayı dört gözle bekliyor. Emekli olmanın yolu da prim gün sayısı, çalışılan yıl gibi belirli kriterleri yerine getirmek. Sosyal Güvenlik Sistemi'nin belirlediği kriterler kapsamında çalışanlar emekliliğe hak kazanabiliyor. Emekli olabilmek için aranan yaş, prim günü ve sigorta lı olma süresi gibi şartlar kadınlar ve erkeklerde farklılık gösteriyor.

HASTALIK NEDENİYLE ERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?

Emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. Sosyal güvenlik mevzuatında bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sigorta olduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarla oluyor. Ya da iş kazası ile gerçekleşiyor ve çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolmasıyla kazanılabiliyor. Engelli emekliliği ise sigorta olmadan önce ya da doğuştan gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor.

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANARAK NASIL ERKEN EMEKLİ OLUNUR?

Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK 'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Şayet hastalığınız vücudunuzda en az yüzde 40 oranında işgücü kaybınıza yol açmışsa ve Maliye’den vergi indirim hakkı da alabilirseniz, vergi indirim hakkı almış dereceye bağlı olarak engelli olarak emekli olabilirsiniz. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Vergi indirimi alacağınız tarih itibarıyla emekli olabilirsiniz. Başvuru için kimlik belgesi dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge yeterli oluyor. Sonrasında bir hastaneden engellilik derecesini raporla tespit etmek gerekiyor. Bunun için vergi dairesi sizi bir hastaneye sevk ediyor ve raporunuz hazırlanıyor.

VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Bağ- Kur (4/B) sigortalıların da engelli olarak erken emekliliklerinin yolu açıldı. Buna göre, yüzde 60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl 3 bin 960 gün, yüzde 50 ile 59 arasında olanlar 16 yıl 4 bin 320 gün, yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl 4 bin 680 günden emekli olabilecek.

Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor. Eğer memurlar 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlamışlar ve engellilik oranları yüzde 40 ve üstündeyse onlar için de erken emeklilik şartları bulunuyor.