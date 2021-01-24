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Vegan beslenme çocuklara zarar verebilir!

24 Ocak 2021 Pazar - 15:05 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 15:05

Bir araştırmaya göre vegan beslenmenin özellikle çocuklarda kemik büyümesini engellediği ortaya çıktı. Uzmanlar, yaşam tarzı olarak vegan beslenmeyi kabul eden ebeveynleri uyarıyor.


Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'ndeki bilim adamları, üç farklı diyet üzerinde yaptıkları araştırmada ilginç sonuçlara ulaştı. Araştırmada, vegan, vejeteryan ve et içeren bir beslenme programına katılan 40 çocuk takip edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, vegan diyet uygulayanların, kemiklerin ve bağışıklık sisteminin gelişmesinde gerekli olan hayati besinlerin, özellikle A ve D vitaminlerinin azaldığı tespit edildi. 
 
 
Vegan beslenme, yumurta, süt, peynir ve et gibi besinlerin tüketilmediği bir beslenme türü.  Vegan beslenmede bu besinlerin en zengin kaynaklarından yeterince faydalanılamıyor. Özellikle İngiltere'de vegan beslenme son beş yılda dört kat arttı ve 600 bin Britanyalı kendilerini vegan olarak tanımlıyor.
 
Araştırmanın yazarlarından biri olan araştırmacı Topi Hovinen, çocuklara vegan diyetleri uygulayan ebeveynlerin potansiyel olarak zararlı etkiler konusunda 'uyarılması gerektiğini' söyledi. 
 
Uzmanlar vegan diyetin de çok ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. 

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