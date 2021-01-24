Ve tarih belli oldu! Yeni yılın ilk ataması...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, devlet korumasından yararlanmış gençlerin, engellilerin, şehit yakını ve gazilerin atama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle salı günü (26.01.2021) gerçekleştirilecek.

Bakanlık, başta engelliler olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmalarını sürdürürken; yeni yılın ilk ataması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle yapılacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla da paylaştığı sosyal atama töreninde 2.140 engelli, 1.093 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3.603 kişinin atama kurası gerçekleştirilecek.