Ve gizli bilgi ortaya çıktı! Askerler uzaylılara karşı...

Daily Star 'a konuşan bir kaynak, "SAS her şey ve her tehdit için hazır olmak zorunda. Bunların arasında teröristlerden, birilerine kasten bulaştırılan ölümcül virüslerin yer aldığı insan yapımı ölümcül silahlara ve uzaylı yaşam formuna kadar her şey var" ifadesini kullandı.