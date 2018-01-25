Vatanım Sensin 42. yeni bölümde Cevdet gerçekleri öğreniyor!

Vatanım Sensin 42. yeni bölüm fragmanı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Bu akşam ekrana gelecek olan Vatanım Sensin dizisinde Cevdet, Azize'nin yaşadığını öğreniyor. İşte Vatanım Sensin'de yaşanacak tüm olaylar...

Vatanım Sensin 42. yeni bölüm bu akşam izlenebilecek. Kanal D'nin fenomen dizisi Vatanım Sensin konusu ve oyuncularıyla izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Vatanım Sensin'de Cevdet, Azize'yi buluyor. Peki bu gelişmeden sonra neler olacak?

VATANIM SENSİN 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cevdet, kendisinden saklanan gerçekle yüzleşiyor!

Cevdet’e, Azize’nin yaşadığını söyleyen Tevfik, kendi özgürlüğüne karşı Azize'nin canını öne sürdüğü bir pazarlığa girişir. Tevfik’in paçasını kurtarmak için her türlü yalana başvurabileceğini bilen Cevdet önce onun söylediklerinden emin olmak zorundadır.

Cevdet'in diğer yandan hapse düşen Dağıstanlı’yı kimliği açığa çıkmadan kurtarması gerekmektedir. Ancak Ankara ’ya iyiden iyiye düşman kesilen Dağıstanlı’yı içeriden çıkarmak isteyen başkaları da vardır.

Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet zamana karşı yarışmaya başlar. Cevdet şimdi, onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınavla karşı karşıyadır.