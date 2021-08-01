Gazetevatan.com » Gündem » Van’daki selde son anda kurtarıldı! Genç kız dehşet anlarını bu sözlerle anlattı
Van’daki selde son anda kurtarıldı! Genç kız dehşet anlarını bu sözlerle anlattı
Van’ın Başkale ilçesinde sağanak, sele neden oldu. Dereler taştı, ev ve ahırlar yıkıldı. Çok sayıda hayvan suya kapılarak telef oldu. Kaybolan kardeşini ararken sele kapılan Kader Yurtseven, son anda kurtarıldı. Olayın şokunu hala atlatamayan genç kız, dehşet anlarını anlattı.
Van Başkale ve çevresinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kırsal bölgelerde etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde sele neden oldu.