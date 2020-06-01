Valiyi çıldırtan görüntü! 'Utançtan sokağa çıkamayız'

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, Erzurum Havalimanı’nda devam eden Kategori 3A (CAT-3A) sistemi çalışmalarını inceledi. Vali Memiş, çalışmaların yeterli olmadığını görünce çileden çıktı. Çalışmaları yapan yüklenici firma yetkililerine sert tepki gösteren Vali Memiş, "Bu işi bitiremezsen ben vali olarak bu ilde görev yapamam. Utançtan sokağa çıkamayız, böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz” dedi.

Erzurum’da havalimanına 2019 yılında yapılması planlanan ancak yetiştirilemeyen Kategori 3A (CAT-3A) sistemi kurulumu için 8 Mayıs 2020’de yeniden start verildi. Bugün Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile çalışmalarını yerinde görmek için Erzurum Havalimanında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden pistin yapımı hakkında bilgi alan Vali Memiş, firmanın yapmış olduğu pistin Haziran sonu itibariyle yetişmeyeceği konusunda tereddütlerin olduğunu duyunca çileden çıktı. Vali Memiş, geçen seneden beri işi biteceğini söyleyen firma yetkililerine sert tepki gösterdi.

“BU İŞİ BİTİREMEZSEN BEN VALİ OLARAK BU İLDE GÖREV YAPAMAM”

İncelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Şu anda Erzurum Uluslararası Havalimanında bulunuyoruz. Malumlarınız olduğu üzere geçen sene de burada yapım ile ilgili sorun yaşadık. İnşaat yetişmedi. Bizlere bu sene hem müteahhit firma ve hem de Genel Müdürlük bizlere söz verdi yetiştirilecek. Tamam geldik gördük ki çalışmalar yerinde ve çalışmalar devam ediyor. Endişemiz şu ilin valisi olarak geçen sene hemen hemen her gün bu piste geldiğimde aynı tempo vardı ve yetişmeyeceğini sezdik. Korkarım ki bu şekilde çalışma olursa yine yetişmeyecek. Çalışmaları yerinde görmek için bizzat Büyük Şehir Belediye Başkanı ve İl Başkanı Mehmet Bey ile birlikte geldik. Korkulu rüyamız haline geldi. Siz basın mensupları ile birlikte pistlere geldik ve yerinde inceleme yaptık. Birazdan Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Ulaştırma Bakanımızla da görüşüp durumu arz edeceğiz. İş makineleri ve iş gücünün artırılarak bitirilmesini isteyeceğiz. Bu işi bitiremezsen ben vali olarak bu ilde görev yapamam” diye konuştu.