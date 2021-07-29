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Vali Yerlikaya: İstanbul'da aşı tablosu sarı oldu

Dilan YILMAZ / İSTANBUL (DHA) |  29 Temmuz 2021 Perşembe - 13:47 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 13:47

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, birinci doz aşılamada yüzde 65'in geçildiğini belirtti.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz %75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
 

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İstanbul aşı tablosu Vali Yerlikaya
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