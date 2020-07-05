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Vali Kaldırım'dan Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 13:40 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 13:40

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, 114 hastamızı taburcu edildiğini belirterek, "6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi. "Burada 6, İstanbul Kartal'da yanık ünitesinde de 2 olmak üzere 8 yaralımız var." dedi.


Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerinin  ardından yaptığı açıklamada, devletin bölgede müthiş bir koordinasyon ve müdahale  gücü ortaya koyduğunu söyledi.
 
Büyük bir patlama yaşandığını belirten Kaldırım, "4 vatandaşımız vefat  etti, dün ikisi defnedildi. Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum. 114  hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi. Burada 6,  İstanbul Kartal'da yanık ünitesinde de 2 olmak üzere 8 yaralımız var." diye  konuştu.
 
Vali Kaldırım, 3 kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam  ettiğini kaydetti.
 
"Vatandaşlarımız müsterih olsun." diyen Kaldırım, konunun ciddi bir  şekilde devletin ilgili birimleri, kurumları ve adli merciler tarafından  soruşturulduğunu ve incelemelerin yapıldığının altını çizdi.
 
 Kaldırım, fabrikanın denetimine ilişkin soru üzerine, "Denetim  eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada  bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler.  Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya  çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
 
"Adli süreç devam ediyor"
 
Patlamanın olduğu ilk andan itibaren bütün ekiplerin, kendilerinin  dahil bölgeye intikal ettiğini aktaran Kaldırım, "Çalışmalara başladılar. Şu ana  kadar sahada 1097 AFAD, UMKE, arama kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma kriminal  ve diğer ilgili birimlerimiz bizzat burada 190 araçla çalışma yaptı. Şu an sahada  4 arama, kurtarma, kadavra köpeği ekiplerle çalışma yapıyor." diye konuştu.
 
Kaldırım, adli sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, gerek bilirkişi  gerekse de uzmanların çalışmaları yaptığını vurguladı.
 
Hayatını kaybeden iki kişinin de kimlik tespitinin yapıldığını dile  getiren Kaldırım, "Onların da ailelere teslimi için başsavcılığımız süreci  yürütüyor şu anda. Kayıp 3 vatandaşımız var. Olay yerinden ilk günden itibaren  temin edilen bulgular, numuneler adli tıpa gönderildi, oradan da bugün sonuç  bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Kaldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların  durumu takip ettiğini, her gelişmede kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek,  ailelere yönelik bilgilendirme,  psikososyal destek ve her türlü ihtiyacın  karşılanması noktasında çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
 
 "Bakanlıklardan gelen müfettişler soruşturmayı her yönüyle  yürütüyor"
 
Bakanlıklardan gelen müfettişlerin soruşturmayı her yönüyle  yürüttüğünü vurgulayan Kaldırım, çalışmaların ciddi bir şekilde devam ettiğini  kaydetti.
 
Kaldırım, bakanlıklara sürekli olarak bilgi aktardığını anlatarak,  Sakarya ve İstanbul'da tedavi gören 8 yaralının durumunu yakından takip  ettiklerini söyledi.
 
Patlamanın boyutuna işaret eden Vali Kaldırım, "Yakın çevrede,  özellikle 2-3 kilometrede yerleşim yerleri var. Diğer mahalleleri de ziyaret  edeceğiz. Ziyaret ettiğim yerlerde hasarlar oluşmuş. Bununla ilgili hasar tespit  çalışmaları devam ediyor." dedi.
 
  
 

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