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VakıfBank resmen duyurdu! Ücretsiz, nakit avans ve...

AA |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 12:09 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 12:14

VakıfBank'tan flaş açıklama geldi. Bu yıl da devam edecek. Sayı her geçen gün artıyor. Şu an 155 bin kişiyi kapsıyor. Önemli avantajlar sağlanıyor. Ücretsiz olarak yapılabiliyor. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı sayısı 155 bine ulaşan TarımKart ile üreticiler, tarımsal faaliyet sırasında ihtiyaç duydukları önemli avantajlardan yararlanıyor. VakıfBank Mobil ile de üreticilere birçok bankacılık hizmeti evlerinde ve ücretsiz olarak sunuluyor. Mobil Çiftçi Paketi ile hesap açma, nakit avans çekme, para transferi gibi birçok işlemi mobil üzerinden ücretsiz olarak yapabilme imkanı sağlanıyor.


VakıfBank harekete geçti. Çok sayıda kişi yararlanıyor. Başvuranlar alabiliyor. Birçok avantajı bulunuyor. VakıfBank, tarım bankacılığı ile tüm tarımsal üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. 

VakıfBank, tarım bankacılığı uygulamaları iftçilerin finansman sorunlarını  çözmeye devam ediyor.     

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı  Hazım Akyol, tarım ve hayvancılıkta yer alan üreticileri desteklemeyi önemli bir  sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, her zaman olduğu gibi salgın döneminde  de çiftçilerin yanında yer aldıklarını bildirdi. 

İlk günden itibaren süreci finansal açıdan en sorunsuz şekilde  atlatmalarına destek olacak pek çok uygulamayı devreye soktuklarını aktaran  Akyol, salgın nedeniyle üreticilerin süreçten kaynaklanan olumsuz etkilerini en  aza indirgemek amacıyla VakıfBank Tarım Bankacılığı Tablet uygulamasını hayata  geçirdiklerini anımsattı. 

Akyol, çiftçilere sadece kredi desteği vermediklerini, mobil  uygulamalarla onların hayatlarını da kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları  kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sözleşmeli üretim yapan  çiftçilerimizin ürün bedellerinin sorunsuz ve sağlıklı şekilde ödenebilmesine  aracılık ettik. Çay üretimi konusunda ülkemizin köklü kuruluşu Çaykur ile  protokol imzaladık. Protokol kapsamında Çaykur için çay üreten yaklaşık 15 bin  üreticiye, ürün bedeli ödemelerinin gerçekleşmesine yerinde destek verdik.  Önümüzdeki dönemde destek ve erişimimizi artırarak daha fazla çiftçiye ulaşmayı  ve ülkemiz tarımını geleceğe güvenle taşımaya katkı sağlamayı sürdüreceğiz." 

TarımKart üreticinin hasat döngüsüne uygun ödeme koşulları sunuyor                               

Verilen bilgiye göre, tarımsal üreticilere yönelik yılda bir ödeme  kolaylığı sunan VakıfBank TarımKart, üreticilerin tarımsal üretimini  gerçekleştirmesine yönelik olarak ihtiyaç duyduğu yem, gübre, akaryakıt gibi  girdileri finanse edebiliyor. 

Üye iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde ödemesiz dönem ve  indirimli faiz oranı gibi pek çok avantaj da sunuyor. Ayrıca, üreticiler,  dilediği takdirde tüm limitini nakit olarak tüm banka ATM'lerinden hasat  döngüsüne uygun şekilde yılda bir ödeme imkanıyla kullanabiliyor.               

VakıfBank Mobil ile üreticilere birçok bankacılık hizmeti evlerinde ve  ücretsiz olarak sunuluyor. Mobil Çiftçi Paketi ile hesap açma, nakit avans çekme,  para transferi gibi birçok işlemi mobil üzerinden ücretsiz olarak yapabilme  imkanı sağlanıyor. 

VakıfBank, yılda bir ödeme imkanı ve uygun faiz oranlarıyla tarımsal  faaliyet bazlı birçok kredi ürünü ile tarımsal üreticilere finansal destek  sağlamaya da devam ediyor.   

 Çiftçilere, bitkisel üretim kredisi, süt/besi hayvancılığı kredisi,  örtü altı kredisi, arıcılık kredisi, tarımsal işletme kredisi, gibi işletme  kredilerine ek olarak traktör kredisi, araç kredisi, makine-ekipman kredisi ve  tarım arazisi alım kredisi gibi yatırıma yönelik krediler sağlanıyor. Bunlara ek  olarak, IPARD Proje Kredisi, Niyet Mektubu ve Hibe Destekli Yatırım Kredisi,  Kırsal Kalkınma Yatırımlarına Yönelik Hibe Destekli Proje Kredisi ve Tarımsal  Yatırım Kredisi başlıkları altında proje kredileri ve ELÜS (Elektronik Ürün  Senedi) karşılığı spot kredi ürünleri tüm ihtiyaç duyan tarımsal üreticilerin  kullanımına sunuluyor.   

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