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VakıfBank harekete geçti! 5 yıl vadeli...

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 10:18 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 10:18

VakıfBank çok önemli adımı resmen duyurdu. Bir ilk gerçekleşti. Talep 3 katın üzerine çıktı. VakıfBank 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6,625 oldu. VakıfBank, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk "Sürdürülebilir Eurobond" işlemini başarıyla tamamladı.


VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, birçok kıtadan uluslararası  yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ve işlem büyüklüğünün 3 katından fazla talebin  toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde  6,625, kupon oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar  Üstünsalih, başarıyla tamamlanan ihraç işleminden duyduğu memnuniyeti aktararak,  şunları kaydetti:
 
"Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk  'Sürdürülebilir Eurobond' ihracını başarıyla tamamladık. İşleme ilişkin  gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200'e yakın kurumsal  yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 3 katından fazla talep geldi. Söz konusu işleme  Orta Doğu'dan Asya'ya, İngiltere'den Amerika'ya dünyanın her bölgesinden güçlü  talep topladık. Bu vesileyle özellikle Kıta Avrupası merkezli çevresel-sosyal  yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak sadece  sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk."
 
Ocak ayında gerçekleştirilen ve Banka tarihinin tek seferdeki en büyük  Eurobond ihracı olan 750 milyon dolar tutarındaki işlemi hatırlatan Üstünsalih,  "Mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemi  olan bu yeni ihraçla birlikte tüm dünyada oldukça zorlu şartların oluştuğu 2020  yılının ikinci başarılı işlemini de tamamlamış olduk. Böylece uluslararası  sermaye piyasalarındaki öncü konumumuza yeni bir halka daha ekledik. Söz konusu  işlemin başarısı, uluslararası yatırımcılar nezdinde ülkemize ve Bankamıza  duyulan güveni ve VakıfBank markasının güçlü algısı ile öncü konumunu bir kez  daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.
 
 "Elde edilen kaynakla çevre dostu ve sosyal temalı krediler finanse  edilecek"
 
Tüm faaliyetleri sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde  gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, "Sürdürülebilir bankacılık  çalışmalarımız kapsamında 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı  emisyonlarından fazlasını dengeleyerek ülkemizin 'ilk Karbon Negatif bankası'  olmuştuk. Yine sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir parçası ve  'Sürdürülebilir Eurobond' kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde  edilecek kaynaklar da yenilenebilir enerji kredileri başta olmak üzere çevre  dostu projelerin finansmanında kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Üstünsalih, çevre dostu kredilere ek olarak, sosyal temalı kredileri  de finanse edeceklerini, bu kredilerin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınından etkilenen mikro işletmelerin işletme ihtiyaç finansmanı ve istihdamı  artırmaya yönelik kredilerin finansmanının geldiğini bildirdi.
 
Üstünsalih, "Uluslararası piyasalarda öncü ve aktif bir banka olarak  bu alanda da önemli adımlar attık ve bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir  finansmana erişim için çalışmalarımıza devam ederek yurt dışından ülkemize yeni  kaynak temin etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
  
 

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