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Uzun süre hareketsizliğin ardından kontrolsüz spor, stres kırığına neden olabiliyor

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:40 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 13:40

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, uzun süre hareketsiz kalmanın ardından kontrolsüz spora başlamanın stres kırığına neden olabildiğini belirtti.


Çift, yaptığı yazılı açıklamada, yeni normal düzenin başlamasıyla  birçok kişinin hem hareketlenmek hem de fazla kilolardan kurtulmak için spora  başladığını ifade ederek, belli kurallara uymak şartıyla spor yapmak gerektiğini  vurguladı.
 
Özellikle, uzun mesafeli yürüyüş yapanlar,  koşucular ve zıplamalı  spor yapanlarda ayak tarak kemiklerinde ve bacak kaval (tibia) kemiğinde sıklıkla  stres kırıklarına rastlanabildiğini aktaran Çift, şu bilgileri verdi:
"Stres kırığı, kemiğe tekrarlayıcı olan hafif orta şiddetli  yüklenmeler ile oluşan çatlaklar şeklindedir. Ani yüklenmelerle orta veya yüksek  enerjiyle oluşan  kırıklardan farklıdır. Genellikle sporcularda görülür. Kadınlar  bu kırıktan daha çok etkilenir. Stres kırıklarında kemik uçlarında devamlılıkta  bir değişiklik deplasman (kayma) genellikle olmaz."
 
Çift, stres kırığı oluşumunda çevresel ve hastaya ait faktörlerin de  etkili olabileceğine işaret ederek, spor yapılan zemin, aktivite tipi ve  yoğunluğu, antreman sıklığı, kullanılan ekipman hatta beslenme şeklinin yanı sıra  hastanın anatomisi, yaşı, cinsiyeti, kemik kalitesi, osteoporoz olup olmadığı,  ayak yapısındaki bozukluklar, alt ekstremitede dizilim kusurları ve özellikle  kadınlarda hormonal bozuklukların stres kırığının oluşumunda rol oynayabildiğini  kaydetti.
 
"Erken dönemde röntgende görülmez"
Stres kırıklı hastaların herhangi bir aktivite sırasında artan kemik  ağrısı şikayetiyle hekime başvurduğunu belirten Çift, şöyle devam etti:
"Hastayı rahatsız eden bu ağrı istirahatle azalır. Ancak bazı  durumlarda ağrıya şişlik de eşlik edebilir. Bununla birlikte stres kırıkları  erken dönemde röntgende görülmez. Bu nedenle erken tanı için MR ile görüntüleme  gerekir. MR görüntülemede kemik içinde ödem ve bazen yumuşak dokuda şişlik  görülebilir."
 
Çift, stres kırıklarında tedavinin, genellikle ameliyatsız  yapıldığını, bazen profosyonel sporcularda ve ameliyatsız tedaviden fayda  görmemiş hastalarda cerrahi tedavi gerekebildiğini aktardı.
 
"Düzenli beslenme önemli"
Doç. Dr. Hakan Turan Çift, tedavi yaklaşımı konusunda şunları  kaydetti:
"Tedavide öncelikle aktivite modifikasyonu ve kısa dönem  immobilizasyon yapılır. İmmobizasyon stres kırığı derecesine göre breys veya alçı  ile yapılır. Lokal soğuk uygulama da kemikteki ödemin azalmasında etkilidir.  Bazen oral D vitamini ve kalsiyum takviyesi yapılır. İleri derecede kemikte ödem  olan hastalara alçı tedavisi ile birlikte oral bifosfanat tedavisi de  verilebilir."
 
Stres kırığından korunmak için  kalsiyum ve D vitamininden zengin  yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Çift, korunma için yapılması  gerekenleri şöyle sıraladı:
"Düzenli beslenme de son derece önem taşıyor. Ayrıca spor yaparken  uygun spor ayakkabı ve ekipmana sahip olunmalı, koşularda hız, mesafe ve süre  haftalık tedrici olarak artırılmalı, spora başlamadan önce ısınma egzersizleri  uygun olarak yapılmalı. Spor sonrası dinlenmekle ağrılarınızda azalmıyorsa  mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulmalı."
 

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Uzun süre hareketsizlik kontrolsüz spor stres kırığı
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