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Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS

12 Ocak 2021 Salı - 16:30 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 16:30

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) ve lazer güdümlü versiyonu L-UMTAS, tankları ve ağır zırhlıları etkisiz hale getirmek için geliştirildi.


Öncelikle taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen bu füze sistemleri, çeşitli özellikleri dikkat çekiyor.
Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığa sahip UMTAS, RF data iletim modülü sayesinde ‘at-güncelle’ gibi özellikleri ile kullanıcısına esnek operasyonel yetenekler kazandırıyor.
 
 
L-UMTAS’ın lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ise füzenin sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor.
 
UMTAS ve L-UMTAS’ın teknik özellikleri ve kabiliyetleri Sputnik'in hazırladığı infografikte.
 

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UMTAS Menzilli Tanksavar Füze Sistemi lazer güdümlü
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