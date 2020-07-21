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Uzmanından hipertansiyon hastalarına "yaz" uyarısı

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 12:26 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 12:26

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Emre Gürel, hipertansiyonun, kontrol altına alınmadığı takdirde kalp krizi, inme, kalp, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları ve aort damarında genişleme, yırtılma gibi önemli rahatsızlıkların tetikleyicisi olabildiğini belirterek, "Yaz aylarında görülen sıcak hava, artmış nem ile de birleşince hipertansiyon hastaları için birtakım riskler oluşturmaktadır." dedi.


Doç. Dr. Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hipertansiyonun tüm  dünyada 1,5 milyar insanı etkilediğini ve bu sayının giderek arttığı söyledi.
 
Çoğunlukla genetik faktörlere bağlı olarak gelişen ciddi bir halk  sağlığı problemi olan hipertansiyonun, 60 yaşın üzerinde her iki kişiden birinde  görüldüğünü ifade eden Gürel, hastalığın kontrol altına alınmaması halinde ciddi  sağlık sorunlarına neden olabileceğini dile getirerek, şunları anlattı:
"Hipertansiyon, kontrol altına alınmadığı takdirde kalp krizi, inme  (felç), kalp, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları ve aort damarında genişleme,  yırtılma gibi önemli rahatsızlıkların tetikleyicisi olabilmektedir. Yaz aylarında  görülen sıcak hava, artmış nem ile de birleşince hipertansiyon hastaları için  birtakım riskler oluşturmaktadır.
 
Vücut ısısını dengeleyen en önemli mekanizmalardan biri cildin kan  dolaşımıdır. Sıcak havada cildi besleyen damarlar genişleyerek vücut ısısını  yükselmekten korumaya çalışırlar. Ama bu durum da özellikle yeterli sıvı almayan  bireylerde kan basıncını düşürerek, hayati organlara giden kan akımının  azalmasına yol açabilir. Diğer taraftan sıcakların oluşturduğu uyarıcı etki ve  adrenerjik deşarj nedeniyle sıcağa bağlı tansiyon yükselmesi de görülebilir.  Alınacak uygun önlemler ile hipertansiyon hastalarının yaz dönemini sorunsuz  atlatmaları ya da riski en aza indirmeleri mümkündür."
 
Yazı rahat geçirmek için bu uyarılara dikkat
Gürel, hipertansiyon hastalarının yaz aylarında dikkat etmesi gereken  hususlara ilişkin de şu bilgileri verdi:
"- Bol sıvı tüketmek: Sıcak ve nemli hava, terlemeyle birlikte  vücuttan su ve minerallerin kaybına ve dolayısıyla kanın akışkanlığının  azalmasına ve koyulaşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında günde en az  2 litre su içilmelidir. Gazlı içecekler ve meyve konsantreleri suyun yerini  tutmaz, su yerine tüketilmemelidir. Ayrıca idrar söktürücü ilaç kullanan  hastalarda bu ilaçlar yaz aylarında ciddi tansiyon düşüklüğüne neden  olabileceğinden, yaz başında doktor ile görüşerek ilaç dozu ayarlanmalıdır. Yine  idrar söktürücü özelliği olan çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerin  tüketimi de bu dönemde sınırlandırılmalıdır.
 
- Güneşten korunmak: Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik ulaştığı saat  10.00-15.00 arası mümkünse dışarı çıkılmamalı, mecbur kalınırsa gölge alanlar  tercih edilmeli, açık renkli ve rahat giysiler tercih edilmelidir. Yaz mevsimine  uygun hava alabilen ayakkabılar giyilmeli ve uygun bir şapka ile baş bölgesi  korunmalıdır.
 
- Sigara ve alkolü bırakmak: Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.  Sigara zehirli maddelerin birikimi nedeniyle damar duvarının esnekliğini  kaybetmesine neden olarak hipertansiyonda tedaviyi zorlaştırır. Alkol ise  karaciğer yetmezliği ve ciddi tansiyon düşüklüğüne yol açarak hayatı tehdit eden  durumlara yol açabilir.
 
- Sağlıklı beslenmek: Yaz aylarında dengeli beslenmeye dikkat  edilmelidir. Tuz kısıtlaması yapılmalı (günde 5 gramı geçmemeli), yemeklere tuz  ilave edilmemelidir. Yemeklerde tam buğday ya da tam tahıl içeren yiyecekler,  meyve ve yeşil yapraklı sebze gibi sindirimi kolay olan lifli ve posalı gıdalar  ve balık tüketilmeli, çok şekerli yiyeceklerden ve işlenmiş gıdalardan uzak  durulmalıdır. Hayvansal proteinlerden ziyade bitkisel proteinler tercih  edilmelidir.
 
- Egzersiz yapmak ve kilo vermek: Düzenli egzersiz yapılmalı ve kilo  verilmelidir. Önerilen egzersizlerin başında gelen yürüyüş, güneşin etkisinin  zayıf olduğu, ya sabah serin saatlerde ya da akşam üstü saatlerde yapılmalı,  yemekten hemen sonra yapılmamalıdır. Aşırı efordan özellikle sıcak saatlerde  kaçınılmalıdır. Düzenli, doğru zamanda ve yeterli miktarda yapılan egzersizin  kalp ve damar sağlığı için olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Her bireyin  egzersiz kapasitesi ve hastalığı farklı derecelerde olduğu için egzersizin  miktarı da bir hekim kontrolünden sonra kişiye özel olarak belirlenmelidir.
 
- Sıcak veya soğuk duşa dikkat: Hipertansiyonu olan bireyler yaz  aylarında soğuk ya da sıcak duş alma ile ilgili dikkatli olmalıdır. Soğuk duş  damarların kasılmasına ve tansiyonun bir miktar yükselmesine neden olacağından  kan basıncını artıracaktır, bu nedenle kontrolsüz tansiyonu olanlarda  önerilmemektedir. Sıcak duş ise damarları genişleteceği için yeterince sıvı  almayan ya da idrar söktürücü kullanan hastalarda tansiyon değerlerinin aşırı  düşmesine yol açabilmektedir.
 
- İlaç tedavisini aksatmamak: Hipertansiyon çoğu zaman herhangi bir  şikayete yol açmayan bir hastalık olduğundan genellikle hastalar kan basıncı  değişikliklerinin farkına varamaz. Bu nedenle yaz boyunca hekimin uygun gördüğü  ilaç tedavisi kesinlikle aksatılmamalı, uygun bir cihazla düzenli tansiyon ölçümü  yapılmalı, kan basıncında ani yükselme, ani düşüş ve ani başlangıçlı baş ağrısı  gibi durumlarda mutlaka hekime başvurulmalıdır."
 

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