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Uzmanından bayram coşkusunu "tedbirli yaşama" önerileri

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 12:31 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 12:31

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirlerle Kurban Bayramı'nın sağlıklı şekilde geçirilebileceğini belirtti.


Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın halinde devam eden  koronavirüse karşı insanların elindeki en büyük silahın, maske, mesafe ve hijyen  olduğunu söyledi.
 
Salgın tehlikesinin bu yıl Ramazan Bayramı'ndan sonra, Kurban  Bayramı'nda da devam ettiğin belirten Yorulmaz, "Bu bayramı da önceki yıllardaki  bayramdan biraz farklı biçimde kutlamak durumunda olmalıyız. Her ne kadar virüsün  bulaşma riskini tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa da alınacak tedbirlerle  bulaşma çok ciddi biçimde azaltılabilir." diye konuştu.
 
Doğru tedbirler ile bayramın mutlu şekilde geçirilebileceğini  vurgulayan Yorulmaz, şunları kaydetti:
"Vaka sayılarının ölüm sayılarının, yoğun bakım servislerinde tedavi  gören insan sayılarının azalması, normalleşme adına serbest bırakılan bazı  faaliyetler salgının bittiği, her şeyin tümüyle salgın öncesi dönemdeki gibi  davranışlara dönmek anlamına gelmemektedir. Son günlerde maskenin burnu açıkta  bırakacak biçimde takılması ya da bir maskenin günlerce kullanıldığı görülüyor.  Bayramda da bu tür davranışların sürmesi halinde hem vaka, hem yoğun bakım  servisine alınan, entübe edilen hatta ölen kişi sayısının artması tehlikesi  ortaya çıkabilir."
 
Öldürücülüğünün her 100 hastadan yaklaşık 3, 4 civarında olmasının  hastalığın önemsiz olduğu gibi bir yanlış düşünceye götürdüğü uyarısında bulunan  Yorulmaz, öksürük, ateş, nefes darlığı belirtileri olanların yanı sıra belirti  göstermeyenlerin de koronavirüs bulaştırabileceğinin unutulmaması gerektiğini  vurguladı.
 
Toplu şekilde bayramlaşma riskli
Bayram namazının camilerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına  uyularak kılınacağını belirten Yorulmaz, "Bayram namazı sonrası gelenek haline  gelmiş olan cami içinde ya da bahçesinde kalabalıklar halinde tokalaşarak,  sarılarak, öpüşerek bayramlaşma koronavirüs açısından çok risklidir." ifadelerini  kullandı.
 
Temas etmeden göz selamı ile bayramlaşılmasının sağlık açısından en  uygun selamlaşma biçimi olduğunu anlatan Yorulmaz, önceki yıllarda olduğu gibi  ilk bayram günü ailenin büyüklerinin evinde, kalabalık aile sofralarından uzak  durulması gerektiğini kaydetti.
 
Yorulmaz, şöyle devam etti:
"Böyle davranmak aile büyüklerini koronavirüs bulaşmasından hatta  belki ölümden koruyacaktır. O nedenle aile büyüklerimiz de bu konuda anlayışlı  olmalıdır. Bayram ziyaretleri yerine telefonla, istenirse görüntülü biçimde  bayram kutlaması, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, gebeler, bebekler gibi  hastalanma riski yüksek olanlar için tercih edilmelidir. Ziyaret yapılacaksa,  misafir gelmeden önce ve misafir uğurlandıktan sonra evler temiz hava ile  pencereleri açarak sık sık havalandırılmalıdır.  Gelen misafirlerle  kucaklaşmaktan, öpüşmekten, bebekleri çocukları öpmekten kaçınılmalıdır.  Özellikle bulaşma ile hastalığı daha ağır geçirme riski bulunan yaşlıların  ellerinin öpülmemesi  bu bayramda onların korunmasına yardım edecektir."
 
Bu bayram da en doğru ikram kolonya
Misafirlere kolonya ikram etmenin koronavirüsten korunmada faydalı  olacağını ve bayramda ziyaretlerin kısa tutulması gerektiğini anlatan Yorulmaz,  "Bu bayramda da kalabalık biçimde yapılan ziyaretlerden, tatlı gibi ikramlarından  kaçınılmalıdır. Hastalığa yakalanma ve ağır geçirme riski olan yaşlılar ve kronik  hastalığı olanlar gibi kimselerin misafirlerle kısa bir merhabadan sonra ortamdan  uzaklaşmaları daha sağlıklı olacaktır. Herkesin ellediği yerler tuvaletler, kapı  kolları benzeri yerleri dezenfektanla temizlenmelidir." diye konuştu.
 
Bayramda şehir dışı seyahat ya da tatile çıkanların dikkatli olmasını  isteyen Yorulmaz, şunları kaydetti:
"Tatil amacıyla sürekli yaşanan yerden başka bir yere gidilmesi  durumunda, toplu biçimde yolculuk yapılan uçak, tren, otobüs gibi taşıtlar  kullanılıyorsa bulaş risk artmaktadır. Özellikle uçaklarda mesafe kuralı  uygulanmadığı için risk daha yüksektir. Özel araç ile gidiliyorsa, araç içinde  aile bireyleri arasında olmasa da, bir şeyler yemek içmek için mola verildiğinde  bulaşma riski artmaktadır. Tatil için gidilen yerde ise zorunlu biçimde yemek  yemek, eğlenmek, alışveriş yapmak, barınmak için toplu olarak bulunulabilecek  yerlerde olacaklardır.
 
Bu nedenle uygun tedbirler alınmaz ise koronavirüs bulaşma riski  yükselecektir.  Yolculuğa çıkılırken mutlaka yedekleri ile birlikte maske,  dezenfektan bulundurulmalıdır. Yolculuk sırasında tuvalete gidildiğinde, yemek  için mola verildiğinde mutlaka sabun ve su ile eller yıkanmalıdır. Otellerde,  kalabalık plajlarda mesafe kuralına uymamanın bedeli çok ağır olabilecektir.  Alınacak tedbirler bayramı sağlıklı geçirmek mümkündür."
 

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bayram tedbirli yaşam öneri
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