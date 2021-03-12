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Uzayda ilk kez görüntülendi! Dünya ile benzer öte gezegen...

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 22:59 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 22:59

Hubble Uzay Teleskobu, oldukça uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen ve yeni atmosfer oluşturan bir öte gezegeni görüntüledi.


ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesindeki habere  göre, gök bilimciler, "GJ 1132 b" ismi verilen öte gezegenin Dünya ile benzer bir  yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti.
 
Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir  aktivitenin olduğunu ifade ederek, asıl atmosferin gezegenin erimiş magma  tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş  yavaş serbest bırakıldığını kaydetti.
 
Bilim adamları, oluşan yeni atmosferin hidrojen, hidrojen siyanür,  metan ve amonyak bakımından zengin olduğuna işaret etti.
 
NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü  (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya  yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
 

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