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Uzaktan çalıma modeli ile ilgili yeni gelişme! Ofislere dönüş...

04 Mayıs 2021 Salı - 16:16 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 16:16

Koronavirüs salgını döneminde tüm dünyada pek çok şirket uzaktan çalışma modeline geçti. İş hayatında pandemi nedeni ile yaşanan değişikliği bazı firmalar kalıcı hale getirirken CEO'ların büyük kısmının ofise dönmek istediği ortaya çıktı.


Küresel şirketler ofise dönmek istiyor. Uluslararası denetim ve yönetim danışmanlığı şirketi KPMG'nin araştırmasına göre, şirket yöneticileri uzaktan çalışma sisteminden mutsuz. Salgının ilk yarısında verilen "kalıcı uzaktan çalışma" kararları yeniden sorgulanıyor.
 
OFİSE DÖNÜŞTE AŞI ŞARTI
 
CEO'ların yüzde 90'ı, kısmi de olsa ofislere geri dönülmesini istiyor. Ofise dönüş planında ise aşılar öne çıkıyor. Aşı olan personelin haftada üç gün olmak üzere ofise dönmesi için plan yapılıyor. Her 10 CEO'dan 9'u çalışanlarından aşılandıklarına dair güvence talep edecek.
 
Şirket yetkililerinin beşte biri müşterileri ve ziyaretçilerine, işyerine girişte aşı yaptırıp yaptırmadıklarını sormayı planlıyor.
 
Yöneticilerin yüzde 61'i ise personelin ofise dönmesini istemeden önce başarılı aşılama sonuçlarını beklemek niyetinde.
 
Küresel araştırmaya göre, şirketleri salgın sonrası dönemde yüksek enflasyon ve yüksek borç tehlikesi bekliyor. Bu da insan kaynaklarından, ücretlendirmelere kadar her alanda etkisini gösteriyor.
 
Salgının ardından yetenek yönetiminin öneminin artacağı düşünülüyor.
 
Diğer önemli başlıklar ise, sürdürülebilirlik ve siber güvenlik olacak. (NTV)
 
 

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