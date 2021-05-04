Uzaktan çalıma modeli ile ilgili yeni gelişme! Ofislere dönüş...

Küresel şirketler ofise dönmek istiyor. Uluslararası denetim ve yönetim danışmanlığı şirketi KPMG'nin araştırmasına göre, şirket yöneticileri uzaktan çalışma sisteminden mutsuz. Salgının ilk yarısında verilen "kalıcı uzaktan çalışma" kararları yeniden sorgulanıyor.

OFİSE DÖNÜŞTE AŞI ŞARTI

Şirket yetkililerinin beşte biri müşterileri ve ziyaretçilerine, işyerine girişte aşı yaptırıp yaptırmadıklarını sormayı planlıyor.

Yöneticilerin yüzde 61'i ise personelin ofise dönmesini istemeden önce başarılı aşılama sonuçlarını beklemek niyetinde.

Küresel araştırmaya göre, şirketleri salgın sonrası dönemde yüksek enflasyon ve yüksek borç tehlikesi bekliyor. Bu da insan kaynaklarından, ücretlendirmelere kadar her alanda etkisini gösteriyor.

Salgının ardından yetenek yönetiminin öneminin artacağı düşünülüyor.