23 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 -1.50 EURO 8,6440 -0.17
USD 7,3400 0.59 ALTIN 457,020 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uydu ve uzay alanında en büyük buluşma! Türkiye'nin uzay stratejileri anlatılacak!

AA |  23 Ağustos 2020 Pazar - 16:06 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 16:07

Uydu ve uzay ekosisteminde 1 trilyon doları bulan ekonomik büyüklüğün yüzde 80'ine hükmeden kurum, kuruluş ve firmalar, "5'inci Global Satellite and Space Show"da bir araya gelecek. Etkinlikte, uzay teknolojilerine liderlik eden ülkelerin stratejileri, uydu-uzay teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin bu alandaki izlediği politikalar ele alınacak.


Uydu ve uzay ekosisteminde 800 milyar  dolarlık paya sahip kurum, kuruluş ve firmalar, "5'inci Global Satellite and  Space Show Fuarı"nda bir araya gelecek.
 
Fuarı organize eden CEO Hakan Kurt, etkinliğin 1-2 Eylül'de dijital ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
 
Fuara yüzde 85'i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığını  ifade eden Kurt, etkinlikte kamuoyuna açık 8 uzmanlaşılmış webinar, 2 anahtar  konuşmacı oturumu düzenleneceğini, ayrıca sınırlı katılımcıyla 3 özel çalışma  toplantısı yapılacağını söyledi.
 
Uzay ve uydu ekosisteminin dünyada yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirten Kurt, "1 trilyon dolarlık bütçenin yüzde  80'ine hükmeden aktörler fuarda temsil edilecek. Katılımcılar, fuar vesilesiyle bu ekosisteme erişme şansı yakalayacak. Firmalar arasında 2 bin civarında kayıtlı görüşme programladık." dedi.
 
ABD'de uzay ve hava kuvvetlerinin ayrılmalarının ardından Rusya ve Çin'in uzay kuvvetlerini ilan etmelerinin bu alandaki yarışı çok hızlı şekilde  büyüttüğünü dile getiren Kurt, uzayın nispeten daha barışçıl bir ortam olduğunu  ve herkesin birbirinin teknolojisine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
 
ABD Uzay Kuvvetlerinden Dr. Joel Mozer ve Rusya'dan Glavkosmos Üst Yöneticisi Dmitry Loskutov'un etkinlikte anahtar konuşmacı olarak yer alacağını anlatan Kurt, "Dolayısıyla uzaydaki savaşa ve barışa dünyadaki iki kutuptan bakmış olacağız. Hem Rusya hem de ABD'nin uzay çalışmalarını aktaracağız. Savaşın yöntemi değişik ama uzayda da bir savaş var. Son dönemde uzay merkezli atılan  adımlar yarışı da savaşı da hızlandırdı. Onun için uzay kuvvetleri kuruldu ve  onun için bu alanı askerler yönetiyor." diye konuştu.
 
ABD ve İngiltere'nin, bu ülkelerin dışında faaliyet gösteren startupların uzay savunmalarına verebilecekleri katkıyı belirlemek için 15 firmaya 1 milyon dolarlık katkı sağlayacak proje başlattıklarına işaret eden  Kurt, bu firmaların da fuarda açıklanacağını söyledi.
 
 
TÜRKİYE'NİN STRATEJİLERİ DÜNYAYA ANLATILACAK
 
Kurt, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla Türkiye'nin uzay çalışmalarına yönelik önemli bir adım attığını vurgulayarak, ülkenin hem uzay ekosistemine endüstriyel olarak dahil olma hem de uzaya insansız ve insanlı erişim stratejisinin bu yıl açıklanmasının beklendiğini kaydetti.
 
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın etkinlikte  Türkiye'nin uzay stratejilerini dünyaya anlatacağını bildiren Kurt, "Türksat  5A-5B uydusunun sözleşmesi 3'üncü fuarımızda imzalanmıştı. Bu yıl fırlatılacak 5A uydusunun yer teslimi ve kabiliyetlerini, fırlatma sürecini, uydunun kullanıcılara sağlayacağı avantajları Türksat, Airbus, SpaceX ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, etkinlikte anlatacak." ifadesini kullandı.
 
Hakan Kurt, fuarda uydu teknolojilerinin ulusal güvenliğine katkılarına yönelik önemli bir panel de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

Türkiye'nin uzay stratejileri uzay teknolojileri Uzay uydu ABD Uzay Kuvvetleri Türkiye Uzay Ajansı Türkiye'nin uzay çalışmaları Serdar Hüseyin Yıldırım Türksat 5A-5B uydusu 5A uydusu SpaceX Türksat Airbus uydu teknolojileri ulusal güvenlik uzay savaş dijital fuar Glavkosmos ABD Uzay
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.