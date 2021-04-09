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Uyanış: Büyük Selçuklu setinden kötü haber!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde geçtiğimiz hafta kılıç kazasıyla yaralanan Ekin Koç, koronavirüse yakalandı.
Uyanış Büyük Selçuklu setinde talihsizlikler peş peşe geldi. Geçtiğimiz hafta sette Ekin Koç, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı. Oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.