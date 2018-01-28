Üvey kızını açlıktan öldürdü

ABD'de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. 5 çocuk annesi bir kadın, 16 yaşındaki üvey kızını aç bırakarak öldürdü. Genç kızın zayıflıktan kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalmış cansız bedeni kanlar içinde bulundu.

Genç kızın ayakları evdeki kedinin tırnak izleri yüzünden kanlar içindeydi. Bacaklarında bir çok yara vardı. 16 yaşındaki Natalie üvey annesi Nicole Finn tarafından canice öldürüldü.

Genç kız ölmeden önce kardeşlerine bir de not bırakmıştı. "Pencere açılmıyor. Annem çivilemiş". Çaresizce kardeşlerini uyarmaya çalışan Natalie dışında kardeşleri 14 yaşındaki Mikayla ve 15 yaşındaki Jaden'ın da açlıktan ölmek üzere olduğu tespit edildi.

Çocuklarını hiç bir eşyanın olmadığı kirli bir odaya kilitleyen Nicole Finn aylarca onlara yiyecek vermiyordu. Pencereden kaçan çocuklar bazen komşulardan yiyecek istiyordu. Ancak üvey anne artık pencereleri de kilitlemişti.

Kurtarılan iki kardeşten Mikayla mahkemede verdiği ifadede susuzluktan ölmemek için tuvaletten su içtiğini söyledi.

Nicole Finn, 16 yaşındaki üvey kızı Natalie'yi öldürmek ve 2 çocuğuna ölümüne işkence suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yagılanıyor.