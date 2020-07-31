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Ünlüler havalimanına akın etti!

Sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri, 4 günlük Kurban Bayramı öncesi İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Birçok kişinin adresi yine Ege kıyıları oldu.

Ünlüler havalimanına akın etti! Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin’le Bodrum’a uçtu.
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