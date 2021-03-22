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Ünlü sporcu Katherine Diaz, feci şekilde can verdi

Ünlü sporcu Katherine Diaz, feci şekilde can verdi
El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.
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