Merve Boluğur, 33 yaşına girdi. Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla aşkını haykırıyordu. İkili, geçtiğimiz günlerdeçiftin yolları ayrıldı.

Dün Merve Boluğur'un doğum günüydü. Sosyal medya hesabından yeni yaşına dair bir paylaşımda bulundu.Zihnim biraz daha özgürleşiyor. Coşkuya dalıp, hüzne izin verip, aşka açık. Derin duygular ne de olsa bizim işimiz. Bildiğimizi okumak da yolumuz. Annemin deyimiyle: Bir rüzgar gülüyüm ben. Bana göreyse bir yolcuyum, öğreniyorum devam ediyorum akışa uygun.

Çok teşekkür ederim Yaradan'a çok şanslı bir kadınım. İç huzur sağladığı ve kolaylaştırdığı için. Niyetlerimin bir bir gerçekleştiği fakat onlarsız da iyi olan Merve'ye aferin. Daha iyi seylere hep. Her birimiz güzel bir hayatı hak ediyoruz. Aşkla, keyifle, çılgınca iyi ki doğdum. Çok teşekkür.