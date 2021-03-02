Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e bıçaklı saldırı!
Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in komşusu dehşet saçtı. Döngel'in oturduğu Sarıyer'e bağlı Ferah evlerinde olay çıktı.Mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı. Melisa Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" dedi. Bu sözlere öfkelenen komşusu, Melisa Döngel’e küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı.
Oyuncu Melisa Döngel'in oturduğu Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde olay çıktı.