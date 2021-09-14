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Ünlü oyuncu Don Collier yaşamını yitirdi

14 Eylül 2021 Salı - 13:14 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 13:14

Western filmlerinin unutulmaz ismi Bonanza ve Küçük Ev'den hatırladığımız ünlü oyuncu Don Collier, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.


Unutulmaz oyuncu Don Collier, 92 yaşında hayatını kaybetti. Collier, 'El Dorado', 'The War Wagon', 'The Undefeated', 'Seven Ways From Sundown' ve 'Tombstone' gibi yapımlarda yer almıştı.
 
WESTERN FİLMLERİNİN UNUTULMAZ İSMİ DON COLLIER KİMDİR?
 
Donanmada çalışan Don Collier dövüş ve ata binme konusundaki becerileri nedeniyle film yapımcıların dikkatini çekerek kısa zamanda üne kavuşmuştu.
 
İlk olarak 1960'da 'Outlaws' dizisi ile tanınan Collier, daha sonra televizyonda 'The High Chaparral' ve 'Young Riders' yapımlarında yer aldı. Collier, konuk oyuncu olarak ise 'Bonanza', 'The Waltons', 'Banacek' ve Türkiye'de 'Küçük Ev' olarak gösterilen 'Little House on the Prairie' gibi birçok dizide oynadı.

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