Ünlü iş insanı Mine Tozlu Sineren’e dolandırıcılık suçlaması!

Borsa İstanbul’da işlem gören ve patronunun banka satın alacağını iddia ettiği şirket Marka Yatırım Holding’de 15 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı suç duyurusu ve 16 kişiye de işlem yasağı getirildi. Şirketin patronu Mine Tozlu Sineren ve eşi İbrahim Sineren hakkında da suç duyurusu yapıldı.

Bir dönem kuruşlu fiyatlardan işlem gören ve yüzde 94.11’i halka açık olan Marka Yatırım Holding’in patronu, patronun eşi ve bazı kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti. 2017 ve 2018 yıllarında yapılan işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığını tespit eden SPK, 15 kişi hakkında "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre şirketin patronu olan Mine Tozlu Sineren, eşi İbrahim Sineren, Serhan Türkoğlu, Serdar Mendi, Gökhan Karatün, Nurullah Karahan, Atilla Altay , Onur Altın, Oktay Argındoğan, Onur Ateş, Volkan Atmaca, Sezen Göksügür, Abdurrahman Sinanoğlu, Ayşe Öztürk, Can Serkan Karatün hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi unsuru "sermaye piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap hareketleri gerçekleştirmek" iddiası SPK tarafından ortaya kondu.

Ayrıca yukarıdaki isimlere ek olarak Erkan Öztop’la birlikte 16 kişi hakkında Marka Yatırım Holding hissesinde 2 yıl işlem yasağı getirildi.

ETKİN PİŞMANLIK HATIRLATMASI

Sermaye Piyasası Kurulu suç duyurusunda bulunduğu şahısların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceğini, bunun için de 15 kişinin beş yüz bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı ’nın e-tahsilat hesabına “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurula ilgili belgeleri iletmesi gerektiğini hatırlattı.

BANKA ALACAKTI

Marka Yatırım Holding’in patronu Mine Tozlu Sineren geçtiğimiz yıllarda TMSF’ye niyet mektubu yazdığını ve Türk Ticaret Bankası’nı satın alıp atom bank modeli ile büyümelerini sürdüreceklerini söylemişti. Ancak açıklamanın üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen banka satın almaya ilişkin bir hamle gerçekleştirilmedi.

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl imzasının taklit edilerek sahte senet düzenlendiğini ve 156 milyon liralık vurgun yapıldığına ilişkin soruşturma açılmış ve operasyon düzenlenmişti. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Mine Tozlu Sineren mağdur olduğunu, sahte imza kullandığını öne sürmüştü. Adana ’da faaliyet gösteren otobüs şirketine yatırım yaptığını belirten Mine Tozlu Sineren işin arkasında organize bir çete olduğunu iddia etti. Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir iş adamının imzasının taklit edilerek 25 milyon liralık sahte senet düzenlendiğini belirten Tozlu’nun hesabı ve mal varlıklarına el konuldu. Ancak Mine Tozlu Sineren’in sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu.

YÜZDE 94.11’İ HALKA AÇIK

Şirketin neredeyse tamamı halka açık durumda. Banka satın almak için yola çıkan Marka Yatırım Holding’in sermayesi 20.9 milyon iken özsermayesi 25.4 milyon lira seviyesinde.