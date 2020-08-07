Ünlü iş adamının serveti paylaşılamıyor

Ardında 3 milyar dolarlık servet bırakan merhum iş adamı Salih Tatlıcı 'nın oğlu Mehmet Tatlıcı ile ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile arasındaki sular durulmuyor. Nurten Tatlıcı, aralarında miras itilafında bulunduğu ve bu nedenle husumetli olduğu üvey oğlu Mehmet Tatlıcı'nın hazırladığı sahte belge ile mahkeme tebligatlarını almak istemediğini ileri sürerek şikâyetçi oldu.

DÜKKÂNDA İKAMET EDİYOR

İkinci eş Tatlıcı, Küçükçekmece'de aylık 500 lira kira sözleşmesi bulunan bir dükkânda ikamet ettiğini belirten Mehmet Tatlıcı'nın "özel belgede sahtecilik" yaptığını ileri sürdü. Üç milyar dolarlık servet bırakan merhum Salih Tatlıcı'nın ilk eşi ile ikinci eşi ve çocukları arasında yaşanan miras kavgası bitmiyor.

22 Şubat 2009'da hayatını kaybeden Tatlıcı, geriye mirasçılar olarak Bedriye Kamer Tatlıcı, Ahmet Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı, Salih Ziya Titiz ile ikinci eş Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'yı bırakmıştı. Mirası paylaşamayan taraflar ise birbirine düşünce olay adliyeye taşınarak taraflar arasından birden fazla dava açılmıştı. Nurten Tatlıcı ve Mehmet Tatlıcı arasında görülen bir tazminat davasında iddiaya göre Mehmet Tatlıcı mahkemenin kendisine gönderdiği tebligatları almamak için Küçükçekmece'de bir dükkân kiralayıp burada ikamet ettiğini belirtti. Aylık kirası 500 lira olan ve bir dükkân olan ikamette Mehmet Tatlıcı'nın yaşamasının mümkün olmadığını belirten Nurten Tatlıcı, Beykoz 'da bir villada oturmasına rağmen mahkemeyi yanıltmak için özel belgede sahtecilik yaptığını ileri sürdüğü manevi oğlunu savcılığa ihbar etti.

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ ETTİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada temin edilen kira kontratında bir sahtecilik olayının söz konusu olmadığı, kontratın sahte olmadığı gibi mahkemeye verilen mernis adresinin yanlış bildirilmesinin de cezai değil idari bir yaptırım olduğu belirtilerek dosyaya takipsizlik kararı verildi. Nurten Tatlıcı verilen takipsizlik kararına itiraz etti ve manevi oğlunun suç işlediğini öne sürdü. (Sabah)