Ünlü iş adamı Nurettin Çelik için karar verildi! Arabasıyla çocuğu ezmişti

Nurettin Çelik, İstanbul , Ataköy’de bulunan lüks sitedeki evinin kapalı otoparkına park edeceği sırada inanılmaz bir kaza yaşandı. Çelik’in alt kat komşularının çocuğu olan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki oğulları Emir Emen scooter’ını alıp otoparka inmişti. Emen, yere eğildiği sırada onu göremeyen Çelik, küçük çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

‘ÇOK ÜZGÜNÜM’

Gözaltına alınan işinsanı Çelik, otoparka aracını park ederken yaşanan olay için “Alt komşularımız. Her gün gördüğüm, şakalaştığım bir çocuktu. Olay anında kesinlikle görmedim. Kör noktamdaydı. Çok üzgünüm” dedi. Öte yandan site yönetiminin de ifadesinin alındığı öğrenildi. Nurettin Çelik’in adliyede üzüntülü olduğu zaman zaman da gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

DESTEK DE ALACAK

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Nurettin Çelik hakkında, yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Nurettin Çelik’in ev hapsindeyken psikolojik destek alacağı da öğrenildi. (Hürriyet)