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Üniversite harçları belli oldu!

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:15 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 13:21

Üniversite harçları belli oldu. Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri değişmedi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ile açık öğretim öğrencilerinden öğrenci katkı payı alınmayacak.


"2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari  Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim  Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı  Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci  öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı  tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları  açıklandı. Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya  yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci  katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı  tutarları devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından  karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.
 
Engelli öğrencilerden öğrenci katkı payı alınmayacak
 
Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya yenileme sırasında,  engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin  ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından program süresi ve kayıtlı olunan  program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Engelli öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarına  devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı  olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Engelli olduğu halde 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt  yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz  edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim  yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar  yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden  iade edilecek.
 
Öğrenim ücreti tutarları
 
Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim  ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul  kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti,  ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak üzere  yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim  ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.
Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve  öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç,  her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.
 
Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları
 
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için  belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde  10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde  birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim  ücreti ödeyecek.
 
 
Öğrenim ücretinin kullanılması
 
İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin  başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal  hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek  YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak  öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin üç  katından az olmamak üzere yüksekögretim kurumları tarafından belirlenecek.
 

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