01 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ümit Özat siyasete giriyor! Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu...

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 15:57 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 15:57

Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi", Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta "Memleket Partisi" adı altında siyasi faaliyetlerine başlayacak. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak. 50-60 kişilik kurucular kurulunun yer alacağı partide, 4 genel başkan yardımcılığı ve bir güçlü genel sekreterlik, ayrıca yönetim kademesinde ise MYK ve PM üyelikleri yer alacak.


Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de  Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi", Atatürk'ün Samsun'a çıktığı  tarih olan 19 Mayıs'ta "Memleket Partisi" adı altında siyasi faaliyetlerine  başlayacak.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, eski Yalova Milletvekili İnce'nin  geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı  Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında son aşamaya gelindi.  Tüm büyükşehirlerde ve çok sayıda ilde il başkanlarını belirleyen  İnce, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta ise partinin kuruluş  dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunacak. İnce, kuruluş dilekçesini 17-18  Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı Kurucular Kurulu üyeleriyle teslim edecek.
 
 Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri  "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak.  Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.  Partinin internet sitesi "memlekethareketi.com" adresi de 19 Mayıs'ta  hizmete açılacak.
 
  Güçlü genel sekreterlik olacak
 
 Parti tüzüğü ve programı hazır olan Memleket Hareketi'nde 50-60  kişilik kurucular kurulu yer alacak.Kurucular kurulunca daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin  yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş adamları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin  Baraner, gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor. 4 genel başkan yardımcılığının bulunacağı partide "güçlü genel  sekreterlik" olacak. Partinin ilk genel sekreterinin Hakkı Akalın olacağı  öğrenildi.  
 
 Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek
 
  Memleket Hareketi Partisi'nde 20-25 arasında MYK üyesi, 50 kişiden  oluşan Parti Meclisi (PM) bulunacak. Partinin kadın ve gençlik kolları ise  olmayacak.  Milletvekili adayının belirlenmesinde "ön seçim ve fermuar" sistemini  uygulayacak partinin cumhurbaşkanı adayını ise üyeler seçimle belirleyecek. Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il  gezilerine devam edecek. İlk olarak gitmediği az sayıdaki ili ziyaret edecek  İnce, daha sonra ise ilçe gezilerine başlayacak.
 
  
 
 
 

ETİKETLER

Muharrem İnce Ümit Özat Memleket Partisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.