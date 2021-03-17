Ümit Güner kimdir? Ümit Güner öldü mü? Ümit Güner Zerrin Özer itirafı sonrası merak ediliyor! Kent Plak sahibi yapımcı Ümit Güner…

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı. Özer, "Ablama söylesem adamı öldürür, anneme desem kalp krizi geçirirdi" dedi. Özer, kendisine cinsel saldırıda bulunan erkeğin Ümit Güner olduğunu açıklandı. Zerrin Özer’in itirafından sonra Ümit Güner kimdir? Ümit Güner öldü mü? soruları araştırılamaya başlandı. Kent Plak sahibi yapımcı Ümit Güner hakkında merak edilenler…

Ümit Güner kimdir? Ümit Güner öldü mü? Armağan Çağlayan'ın YouTube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu sanatçı Zerrin Özer oldu. Özer, programda "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı.

ÜMİT GÜNER KİMDİR?

Zerrin Özer’in ‘Her Şey Seninle Güzel’ albümünü çıkarttığı günlerde meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırının ardından Kent Plak şirketinin eski sahibi Ümit Güner'in evlendiği öğrenildi. Ümit Güner şirketini EMI adlı müzik şirketine devretti ve yıllarca ABD'de yaşadı. 1962 yılında Ankara'da doğduğu bilinen Ümit Güner'in vefat ettiği öğrenildi.

ZERİN ÖZER BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

"Bir gün başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum.

Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, 'Ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum' dedim. 'Susmam lazım' dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum.

'BUNU İÇİNDEN ATMAN GEREKİYOR'

Sonra 'Anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum' dedim. 'Ben şey abiden ayrılmak istiyorum firmadan.' Hiç unutmuyorum, Cağaloğlu yokuşunda bir tokat attı. 'Sen şaşırdın herhalde, başına bir iş gelmesini istiyorsun' herhalde dedi. Ben nasıl anlatayım anneme? Diyor ki kızım 'Bildiğimiz kişi, yabancı bir insan başına bir şey mi getirsin istiyorsun' diyor.

Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, 'Benim bir evlilik yapmam gerekiyor' dedim. Ona da müsaade etmediler.

Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. 'Bunu içinden atman gerekiyor' dedi. Diyorlardı ya 'Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor' Kimseye bakamıyor ki Zerrin."