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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmları çaldı

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 16:43 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 16:43

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rusya’ya ait modülde duman alarmlarının çaldığı bildirildi.


Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Zvezda modülünde pillerin şarj edildiği bölümde bugün sabaha karşı duman alarmlarının çalmaya başladığı belirtildi.
 
Alarmların çalması nedeniyle hava temizliği filtrelerinin etkinleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Havanın temizlenmesinin ardından mürettebat rutin işlerine döndü. Rus modülündeki tüm sistemler normal bir şekilde çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, ISS’de bulunan Rus kozmonotların bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşlerini de gerçekleştirecekleri kaydedildi.

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Uluslararası Uzay İstasyonu duman duman alarmları
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