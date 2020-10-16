İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı. Kaybolan 4 kişinin Maksem Mahallesinden Uludağa doğru gittiklerini belirleyen ekipler, bu noktada yoğunlaştı. Yaklaşık 70 kişilik arama- kurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor
DHA | 16 Ekim 2020 Cuma - 1:25 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 1:25