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Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi aranıyor

DHA |  16 Ekim 2020 Cuma - 1:25 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 1:25

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı. Kaybolan 4 kişinin Maksem Mahallesinden Uludağa doğru gittiklerini belirleyen ekipler, bu noktada yoğunlaştı. Yaklaşık 70 kişilik arama- kurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı.

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Bursa' Uludağ arama- kurtarma
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