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Ülkede suikast şoku! Bakan ve eşi ölü bulundu

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 15:14 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 15:19

Pakistan'ın Sind Eyaleti Planlama ve Kalkınma Bakanı Mir Hazar Han Bijarani ve eşi Feriha Razak evlerinde ölü bulundu. Olay, çiftin gün boyunca evlerinden çıkmaması üzerine ortaya çıktı. Ölümlerin cinayet olma olasılığı üzerinde duruluyor.


Bijarani ve Razak'ın cansız bedenlerinin evin yatak odasında bulunduğu  ve kapının kilitli olduğu bildirildi.
 
Polisten yapılan açıklamada, çiftin vücutlarında mermi izlerinin  tespit edildiği belirtildi.
 
Olayın cinayet veya intihar olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Bakan ve eşinin cenazelerinin Karaçi'deki bir hastanenin morguna  kaldırıldığı kaydedildi.
 
Bijarani'nin üyesi olduğu Pakistan Halk Partisi (PPP), bakan ve eşinin  öldüğünü doğrularken, ölüm nedenlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini  açıkladı.
 
Eski avukat olan Bijarani, 2013'deki genel seçimlerde PPP'den Sind  Eyalet Meclisine milletvekili olarak girmeyi başarmıştı.
 
 

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