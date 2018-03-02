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Ukrayna ile Rusya arasında doğalgaz krizi

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 22:26 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 22:26

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz satışı ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi halinde zararın karşılanması için yine Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvuracaklarını bildirdi.


Poroşenko, enerji güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ile  yaşanan doğalgaz krizine değindi.
 
Ukrayna enerji şirketi Naftogaz ile Rus enerji şirketi Gazprom  arasındaki sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilemeyeceğini belirten Poroşenko,  bu yöndeki ifadelerin ise Gazprom’un sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini  yerine getirme konusundaki isteksizliği ile açıklanabileceğine işaret etti.
 
Poroşenko, "Eğer bu (sözleşmenin feshi) gerçekleşirse şüphesiz  Naftogaz, Gazprom’un sorumsuzca eylemlerinden dolayı meydana gelen zararın  ilaveten karşılanması için uluslararası tahkim mahkemesine başvuracaktır." diye  konuştu.
 
Ayrıca Poroşenko, Gazprom’un sözleşmeyi feshetmeyeceğine emin olduğunu  vurgulayarak, bu durumun doğalgaz transitini tehdit etmediğini savundu.
 
Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un  Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine  hükmederek, Rus şirketinin Naftogaz’a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini  kararlaştırmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom ise Ukrayna’ya doğalgaz akışını  başlatmayacağını açıklamıştı.
 
Daha sonra Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Stockholm’deki Uluslararası  Tahkim Mahkemesi’nin kararını eleştirerek, mahkemedeki Ukrayna’ya doğalgaz satışı  ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmelerin feshedilmesi için derhal prosedüre  başlayacaklarını bildirmişti.
 
Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz’dan yapılan açıklamada ise bu yönde  henüz Gazprom’dan herhangi bir belge gelmediği ifade edilmişti.
 

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