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Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölümde yalancılar ortaya çıkıyor!

06 Mart 2018 Salı - 14:11 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 14:11

Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Severek izlenen Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Sarmaşık'taki yalancılar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler fragman ve özeti...


Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölüm fragmanındaki sahneler büyük heyecan yarattı. Star TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'ta işler yine karışıyor. Yalanlar ortaya çıkıyor. İşte yaşanacaklar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyunu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda! Merve, Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor.Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden "can alma" seviyesine geliyor. 

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